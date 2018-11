Inter | Marotta lancia la sfida alla Juve | contatti avviati per Tonali

Inter - il piano di Suning e Marotta : Martial primo obiettivo (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma ormai si può dire che Giuseppe Marotta sta per diventare un nuovo dirigente dell'Inter. Resta da stabilire il ruolo che ricoprirà l'ex amministratore delegato della Juventus, il quale ha annunciato il suo addio alla società bianconera dopo il big-match vinto contro il Napoli. Al momento si parla di accordo triennale tra il dirigente varesino e il club milanese, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 ...

Inter - l'ad Antonello apre all'arrivo di Marotta : è un grande manager : Professionisti, esperti, dirigenti del mondo dello sport business a confronto, per definire lo stato dell'arte e gli scenari futuri , e futuribili, del sistema-sport italiano. Sistema calcio Al ...

Marotta-Inter - arrivano conferme : l’ad Antonello gli dà il “benvenuto” : Beppe Marotta potrebbe essere il prossimo innesto in ambito dirigenziale dell’Inter targata Suning, arrivano conferme da più fronti “Beppe Marotta è un grande manager, chiunque possa dare un contributo è il benvenuto. In questa fase bisogna sempre aspettare. Come in tutti i business, finché non c’é la firma non si può dire che le cose siano fatte“. Lo ha detto l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, sul ...

Marotta-Inter - si chiude entro tre settimane : Juve-Inter già da rivale : Marotta-Inter, un nuovo binomio pronto ad esser ufficializzato già nei prossimi giorni. L’ex direttore generale della Juventus sarà presto il nuovo amministratore delegato dell’Inter. A confermarlo è stato lo stesso ex dirigente juventino il quale ha rafforzato l’idea di un suo pronto e imminente trasferimento in nerazzurro. Una nuova avventura che potrà presto essere ufficializzata. […] L'articolo Marotta-Inter, si ...

Inter - Antonello : “Marotta? Chiunque possa dare un contributo è il benvenuto” : “Marotta all’Inter? Come abbiamo sempre detto il nostro progetto è quello di crescere, Chiunque possa dare un contributo per aiutare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto“. Così Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, a margine del terzo Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il Patrocinio del Coni.”Marotta è ...

Calciomercato Inter - Marotta tenta la beffa alla Juve : ecco il primo possibile innesto : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal brutto ko nella gara in trasferta contro l’Atalanta che però non cambia il giudizio sull’inizio di stagione, la squadra di Luciano Spalletti può lottare per obiettivi importanti in campionato e Champions League. La dirigenza pensa però anche al futuro, nelle ultime ore è stato definito l’accordo con Beppe Marotta, l’ex Juventus è già al lavoro per prepare la ...

Inter - ecco il ruolo di Marotta : Che, secondo la Gazzetta dello Sport , sarà amministratore delegato della parte sportiva, con Antonello ad dell'area amministrativa.

