Inter | linea verde Zhang | Tonali | Andersen | Martial Ma un big andrà via

Riaperta la linea della Val Venosta Interrotta fra Naturno e Laces : “La sicurezza deve avere sempre la priorità”. Con queste parole l’assessore alla mobilità, Florian Mussner, annuncia la riapertura al traffico

Offerte 3 Italia minuti e Internet + smartphone : soluzioni della linea FREE | Tutte le info e i costi dei dispositivi : Offerte 3 Italia per minuti e internet + smartphone Offerte 3 Italia minuti e internet + smartphone: le soluzioni della linea FREE - Tutte le info e i costi dei dispositivi 3 Italia ha attivato una ...

Offerte 3 Italia per minuti e Internet + smartphone : le soluzioni della linea FREE - Tutte le info : Offerte 3 Italia per minuti e internet + smartphone Offerte 3 Italia per minuti e internet + smartphone: le soluzioni della linea FREE - Tutte le info 3 Italia ha al momento attive una vasta gamma di ...

Iran : Gafi - Teheran avrà tempo fino a febbraio 2019 per allinearsi a standard finanziari Internazionali : Teheran, 19 ott 19:42 - , Agenzia Nova, - Il Gruppo di azione finanziaria internazionale , Gafi, , che monitora il riciclaggio di denaro in tutto il mondo, ha annunciato oggi che l'Iran avrà tempo fino a febbraio 2019 per completare le riforme necessarie per rientrare negli standard finanziari internazionali. Lo riferisce l'agenzia di stampa ...

Maltempo - alluvione in Calabria : Interamente percorribile la linea ferroviaria ionica : Riattivato questa mattina alle 5, con la partenza del primo treno, il tratto della ferrovia ionica fra Catanzaro Lido e Crotone, interrotto nei giorni scorsi a causa del forte Maltempo che ha colpito la Calabria. Trenitalia aveva attivato dei bus sostitutivi ed un numero verde per l’utenza al fine di fornire le informazioni necessarie sulla situazione della tratta ionica che pertanto ora è percorribile per intero. Le piogge avevano ...

Maltempo Calabria : linea ferroviaria jonica ancora Interrotta : A causa dell’ondata di Maltempo che da due giorni sta colpendo la Calabria, permangono criticità in riferimento alla circolazione ferroviaria sulla linea jonica. In particolare, il traffico ferroviario è sospeso dalle 5 fra Catanzaro Lido e Crotone. Dalle 06:40 interrotta anche la Crotone – Sibari. L’impraticabilita’ delle strade, allagate, impedisce a Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di organizzare un servizio sostitutivo ...

Maltempo - disagi anche in Puglia : treni Interrotti e bus di linea allagati : Rallentamenti alla circolazione dei treni si sono verificati questa mattina in Puglia a causa dei temporali che si sono abbattuti sulla regione. In particolare, rende noto Rfi, dalle prime ore del mattino è stata interrotta la circolazione sulla linea Bari Taranto, tra Palagiano, Mottola e Bellavista, per guasti agli impianti di circolazione. I treni sono stati fermati a Gioia del Colle e sostituiti con bus. I guasti sono stati riparati e alle ...

REGGIO CALABRIA - Consegnati quattro nuovi Intercity in servizio sulla linea Jonica : I quattro Intercity rientrano nel perimetro del Contratto di servizio tra Trenitalia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede 1 miliardo ...

Circumvesuviana - guasto alla linea aerea : circolazione Interrotta tra Poggiomarino e Sarno : Un guasto alla linea aerea sulla linea Sarno-Ottaviano-Napoli ha costretto l'Eav ad interrompere la circolazione tra Poggiomarino e Sarno. Niente treni, dunque, fino a quando gli operai non ...

Operatività linea Intervento controgaranzie. Lombardia proroga fino al 31 gennaio 2019 : Regione Lombardia proroga di 4 mesi l’Operatività della linea di intervento controgaranzie fino al 31 gennaio 2019. “Con questa proroga,

Da ottobre a dicembre la musica Internazionale fa capolinea ai Murazzi di Torino : #finoamezzanotte è l'appuntamento per gli amanti della musica dal vivo, che da cinque anni sonorizza con concerti e spettacoli il lungo fiume torinese. Non c'è una vera e propria linea musicale, vari i generi, trasversali gli ascolti, interconnessi i fruitori: world music, rock alternativo, musica indipendente ...

Michelle Hunziker : ora imprenditrice - ha creato la linea ‘Goovi’. Ecco di cosa si tratta e dove acquistarli. Leggi la sua Intervista : La soubrette aveva annunciato grandi novità. E ora le svela in esclusiva al settimanale Oggi in edicola. Spiegando che è L'articolo Michelle Hunziker: ora imprenditrice, ha creato la linea ‘Goovi’. Ecco di cosa si tratta e dove acquistarli. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cagliari in prima linea per una Città Metropolitana smart - Intermodale e accessibile : E' soprattutto sul trasporto pubblico come principale strumento per indurre i cittadini a lasciare le auto a casa, che si è concentrato il diagolo alla tavola rotonda sulle smart city. Il sindaco ...

Trenitalia - nuove carrozze Intercity sulla linea Jonica : Teleborsa, - "N uove carrozze Trenitalia più confortevoli per i passeggeri della linea Jonica, la Reggio Calabria-Taranto . Le vetture di seconda classe standard Intercity saranno utilizzate per due ...