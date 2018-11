Inter | l' agente di Salvio fuori dalla sede | possibile inizio di una trattativa RUMORS

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Le indiscrezioni di mercato si susseguono in casa. E' di queste ore infatti una notizia che di certo ha destato non poca curiosità tra i tifosi nerazzurri. Si tratta di una foto di Augustin Jimenez, pubblicata sul suo profilo Instagram, il quale lo ritraenerazzurra. E su questo nulla di particolare, se non che Jimenez sia l'di Eduardo, esterno offensivo, classe 1990, attualmente di proprietà del Benfica. Anche questo giocatore, come Hector Herrera, sarebbe entrato nelle grazie nerazzurre, e i meneghini vorrebbero portarlo a Milano. Anche in questo caso, il giocatore arriverebbe in casaa parametro zero. Si ricorda infatti che, almeno fino a questa estate, la societàista dovrà rispettare il cosiddetto Fair Play finanziario impostoUefa. Ma nonostante le restrizioni economiche, l'potrebbe vedere la fine del tunnel restrittivo ...