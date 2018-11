Inter | il possibile arrivo di Marotta potrebbe rivoluzionare l' undici di Spalletti RUMOR

Calciomercato Inter - Marotta tenta la beffa alla Juve : ecco il primo possibile innesto : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal brutto ko nella gara in trasferta contro l’Atalanta che però non cambia il giudizio sull’inizio di stagione, la squadra di Luciano Spalletti può lottare per obiettivi importanti in campionato e Champions League. La dirigenza pensa però anche al futuro, nelle ultime ore è stato definito l’accordo con Beppe Marotta, l’ex Juventus è già al lavoro per prepare la ...

Marotta Inter - c’è l’accordo : la firma possibile in tre settimane : Marotta Inter, l’accordo c’è. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex dirigente della Juventus dovrebbe formalizzare l’accordo che lo legherà alla società controllata da Suning nel giro di tre settimane. Il contratto dovrebbe essere triennale e Marotta andrà così ad affiancare l’attuale amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, cui resteranno le deleghe per l’area ...

Marotta ammette : ''Io all'Inter? Si è possibile'' : Beppe Marotta e l'Inter, un matrimonio sempre più vicino a celebrarsi, arriva l'ammissione dell'ex dirigente della Juventus. E' partito il countdown che porterà Beppe Marotta all' Inter , è lo stesso ...

Marotta rompe il silenzio : 'Io all'Inter? È possibile' : L'ex amministratore delegato della Juventus , premiato a Castelfranco Veneto con il ' Radicchio d'oro ' 2018 nella sezione sport, all'ennesima domanda sull'argomento ha lasciato che si aprisse una ...

Marotta : Io all'Inter? È possibile : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Juventus, Paratici augura il meglio a Marotta Spalletti: «Marotta ottimo professionista» Moratti: «Ha grande esperienza»...

Marotta e il countdown nerazzurro : "Io all'Inter? Sì - è possibile..." : Sì, sarà Inter! Resta da capire esattamente quando, ma ora c'è anche l'ammissione dello stesso interessato: a dicembre, o al più tardi con l'anno nuovo, Beppe Marotta prenderà il controllo dell'area ...

Marotta sul suo futuro all'Inter : «È possibile - di sicuro resto in Italia» : A margine della consegna del 'Radicchio d'oro' per lo sport, Marotta si è lasciato sfuggire alcune parole sul suo futuro

Schelotto : 'Impossibile dire no all'Inter. I nerazzurri possono dare fastidio alla Juve. Futuro? Se Gasperini mi chiama...' : NOSTALGIA DELLA SERIE A - 'La Premier è il campionato più importante al mondo, ma resto legato all'Italia. Adesso sto giocando poco, a gennaio parlerò con il mio agente Alessandro Grigoletto e ...

Inter - possibile il ritorno di fiamma per Luka Modric (RUMORS) : L'Inter potrebbe muoversi in maniera decisa nella prossima sessione di Calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. L'obiettivo principale resta quello di rinforzare il centrocampo con un innesto di grande qualita': il match contro il Barcellona, infatti, ha messo in evidenza alcune lacune ancora da colmare per poter competere con club di quel livello e non è un caso che la scorsa estate sia stato fatto un ...

Intervista a Neal Adams : 'Gli eroi? Nei limiti del possibile devono essere perfetti' : Perciò quando ho deciso di tornare nel mondo del fumetto e ho pubblicato quel primo capitolo, a fronte dell'ammontare di critiche ho chiamato DC Comics e detto loro "Ragazzi, su internet me ne stanno ...

Inter - contro il Genoa possibile turnover per Icardi : L'anticipo delle ore 15 di domani vedra' scendere in campo Inter e Genoa nel match valido per l'undicesima giornata di campionato. Si giochera' in uno Stadio Meazza che si preannuncia assai pieno con oltre 65mila spettatori previsti. Una gara fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti, che in caso di successo potrebbe ritrovarsi a soli tre punti dalla Juventus capolista dopo aver agganciato [VIDEO] il Napoli al secondo posto a 22 punti ...

Inter - ancora possibile il ritorno di Rafinha : a gennaio la trattativa potrebbe decollare : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter dello scorso anno che ha riportato i nerazzurri in Champions League dopo quasi sette anni è il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore era in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, ma la societa' meneghina non ha potuto esercitarlo a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. A ribadirlo è stato anche ...

Inter - Spalletti : “Lautaro con Icardi? Possibile” : “È possibile far giocare Lautaro con Icardi, lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo. Ma ci sono delle attenzioni da mettere in questi discorsi che si fanno. Dipende dai momenti, dall’avversario, dalla partita, dal sistema di gioco della squadra davanti”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la possibilità di vedere giocare insieme Mauro Icardi e Lautaro Martinez. “Quando si hanno ...

Tim - da lunedì sarà possibile Interagire con l’operatore tramite Google Assistant : l’operatore telefonico TIM ha annunciato che i clienti saranno capaci di interagire con l’assistenza Tim, integrandola in Google Assistant. In questo modo sarà ancora più semplice ed immediato il controllo e la gestione dei servizi leggi di più...