Inter | anche Lazzari fra gli obiettivi

Troppe falsità - anche Interessate - sull'Unione europea : La Commissione europea viene quotidianamente sottoposta da alcuni settori culturali e politici a tante critiche che spesso volutamente travisano la realtà. Il primo rilievo riguarda la mancanza di ...

Zappia : «Serve Intervento contro pirateria». Da dicembre Sky Go anche per clienti DTT : «Serve un level playing field che non solo impedisca a qualcuno di non pagare le tasse e competere in maniera avvantaggiata ma anche di evitare i furti dei contenuti». Lo ha detto l'ad di Sky Italia, Andrea Zappia, al convegno al Senato organizzato da Agcom. «La pirateria è flagellante. Ed è veramente un elemento critico. Dimentichiamoci Cristiano Ronaldo, dimentichiamoci ...

Conflitto d’Interessi - Cantone : “Abbiamo bisogno di legge che riguardi non solo la politica ma anche l’amministrazione” : ”C’è bisogno di una legge sui conflitti di interesse in generale che riguarda politica e amministrazione”. A sottolinearlo è il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, a margine di un convegno alla Luiss. ”Per troppi anni abbiamo parlato di Conflitto di interessi per una sola persona, ma quello riguardava un aspetto. Ci sono tantissimi conflitti di interessi soprattutto nel mondo ...

Calciomercato Inter - anche il Tottenham su Barella : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il centrocampista del Cagliari sarebbe finito nel mirino del Tottenham in seguito all'infortunio di Moussa Dembele . CLICCA QUI per gli ...

Inter - Spalletti : "Ho fatto scelte sbagliate. Ma anche il Barça ha perso" : Luciano Spalletti, Intervenendo alla consegna della Panchina d'oro a Coverciano, è tornato a parlare della sua Inter, uscita malconcia dalla sfida con l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. "C'è ...

Inter - Spalletti : 'Paragone con Mourinho è stimolo. Con l'Atalanta scelte sbagliate. Ha pesato anche il Barcellona' : ... riconoscimento vinto da Massimiliano Allegri, votato anche dallo stesso Spalletti, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport . C'è ancora rammarico per la sconfitta con l'Atalanta? "È chiaro che c'è ...

M5s e gli attacchi alla stampa. Bonafede : legge su conflitto di Interessi anche per editoria : 'Un editore con interessi può direzionare l'informazione' dice il ministro della Giustizia all'indomani della sentenza Raggi e delle fortissime polemiche sull'informazione -

Bonafede : legge sul conflitto di Interessi anche per l'editoria : "La piattaforma Rousseau non guida nessuna forza politica, è un sito che porta avanti un'attività di consultazione sulle leggi, che invita i cittadini a dire la loro in piena trasparenza", ha ...

Piatek Interessa anche al Barcellona : ANSA, - ROMA, 11 NOV - Nell'elenco dei possibili successori alla guida dell'attacco del Barcellona, in un futuro non troppo lontano, figura anche il nome del polacco del Genoa, Krzysztof Piatek. Il ...

Trenord taglia alcune corse - e le sostituisce con gli autobus. Il piano Interessa anche la Mantova-Cremona : Trenord taglia le corse meno utilizzate e le sostituisce con gli autobus. La razionalizzazione interessa anche la Mantova-Cremona. L'ipotesi è stata presentata da Marco Piuri amministratore di Trenord ...

Champions League - Dembele out : salta l'Inter. Si ferma anche Coutinho : Mousa Dembele salta l'Inter. E non solo. Il centrocampista belga del Tottenham si è infortunato sabato nella partita contro il Wolverhampton di Premier League: gli esami hanno evidenziato una lesione ...

L'Inter convince anche col Ninja a metà : Partite come quella con il Barcellona lasciano tante sensazioni differenti. Su tutte la consapevolezza della propria forza. Perché se è vero che i catalani hanno giocato meglio, costruito di più e ...

Anche Samsung abbraccia la teoria del notch con tre diverse Interpretazioni : Nel corso della Samsung Developer Conference di San Francisco, Samsung ha mostrato tre diverse soluzioni per la fotocamera frontale, con due varianti del notch. L'articolo Anche Samsung abbraccia la teoria del notch con tre diverse interpretazioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung One UI è la nuova rivoluzionaria Interfaccia - anche per smartphone pieghevoli : La nuova One UI di Samsung è ufficiale, l'interfaccia grafica che sostituirà la Touchwiz con Android 9 Pie e che introduce numerose novità stilistiche e di esperienza utente. Eccola in alcune immagini e video. L'articolo Samsung One UI è la nuova rivoluzionaria interfaccia, anche per smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.