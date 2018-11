Inter | altro che Rafinha | è un' altra la pista che può riaprirsi da Barcellona

Inter - un Herrera subito e l'altro a giugno : Un doppio Herrera per l'Inter . Secondo il Corriere dello Sport il club nerazzurro sta seguendo sia Hector che Ander Herrera. Il primo è però extracomunitario e verrà trattato a parametro zero in vista di giugno. Lo spagnolo è ai margini del Manchester ...

Google insieme a Telefono Azzurro e Altroconsumo lancia Vivi Internet - al meglio : Google, in collaborazione con Telefono Azzurro e Altroconsumo, ha presentato Vivi Internet, al meglio un nuovo programma per promuovere i princìpi di base dell’educazione civica digitale tra i più giovani. Per parlare ai ragazzi Google ha collaborato con un gruppo di Creator di YouTube, Cane Secco, Daniele Doesn’t Matter, Lea Cuccaroni, Muriel e ShantiLives, che per un giorno si sono calati nella vita di 5 adolescenti affrontandone i ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : 'Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi - non mi Interessa altro' : Abbiamo una macchina vincente e quindi puntiamo ad imporci qui e ad Abu Dhabi per chiudere in modo decoroso quest'annata ', le parole di Vettel ai microfoni di Sky Sport. Un appuntamento nel quale è ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi - non mi Interessa altro” : Sebastian Vettel appare più sereno e tranquillo alla vigilia del weekend del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, ormai conscio che il campionato piloti è andato in archivio in favore di Lewis Hamilton, cerca di concentrarsi per tornare alla vittoria nelle ultime due gare e porre fine al digiuno di successi che dura dal GP del Belgio. Sei gare senza successi per Seb e l’obiettivo è ...

Lo show del grillino Sergio Puglia : fa le ‘prove’ del suo Intervento in Aula mentre parla un altro senatore. ‘È ispirato’ : mentre un collega della Lega stava parlando del decreto Sicurezza, approvato oggi al Senato, il senatore del M5s, Sergio Puglia, ha iniziato a “ripassare” il discorso che avrebbe dovuto tenere di lì a poco. In piedi, coi fogli in mano, Puglia ha “declamato” parte del suo intervento. Un senatore, dai banchi dell’opposizione (probabilmente tra le fila di FdI), ha ripreso la scena e il video, pubblicato da Dagospia, è ...

Champions League – Altro che Napoli e Inter : è il PSG la squadra con più italiani in campo! : Una curiosa statistica tutta… italiana: nel martedì di Champions League, nonostante ci sia Napoli e Inter in campo, è il PSG ad essere la squadra con più azzurri in campo Il martedì europeo che apre al 4° turno di Champions League vede ben due italiane in campo: l’Inter, impegnata contro il Barcellona e il Napoli che sfida il PSG. A dire la verità però, escluso il discorso geografico, Inter e Napoli questa sera hanno ben poco di ...

Inter - Spalletti su Nainggolan in ottica Barcellona : “Va valutato - può giocare anche in un altro ruolo” : La partita di Champions League tra Inter e Barcellona si avvicina e i tifosi nerazzurri sperano di poter rivedere Radja Nainggolan, rientrato con gol contro il Genoa, in campo dall’inizio. Nella conferenza della vigilia Luciano Spalletti si è espresso così: “Va valutato bene. In allenamento avremo un’ulteriore risposta. Lui sa fare anche il mediano. Da lì è partito. Quando lo abbiamo invertito di posizione a Roma con Pjanic è ...

Lecce - polemica su Interinali. Cgil : “In centinaia a casa per il decreto Di Maio”. Ma i numeri dicono altro : Per la Cgil di Lecce sono indubbiamente i “primi effetti del decreto Di Maio sui lavoratori salentini” quelle centinaia di contratti tra interinali e agenzie di somministrazione non rinnovati alla scadenza del 31 ottobre. Il legame con il decreto dignità, che ha esaurito la sua disciplina transitoria in quella stessa data, però, fatica a trovarsi, almeno a così pochi giorni dall’attuazione. Lo dicono i numeri della principale società ...

Rincari sulle sigarette - assunzioni agevolate e tanto altro : gli Interventi minori della Manovra : Vediamo, adesso, in breve quali sono gli altri punti della Manovra economia , cercando di spiegarci in termini non troppo complicati. Aumento della tassazione delle sigarette : accise che faranno ...

Barcellona-Inter - Spalletti : “Mi sarei aspettato altro tipo di atteggiamento” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”mal termine di Barcellona-Inter, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta contro i blaugrana in Champions League: “Abbiamo giocato due partite a quei livelli e mi sarei aspettato che quella più grossa e più difficile avesse lo stesso atteggiamento. Invece non siamo stati coraggiosi nel far […] L'articolo ...

Altro assaggio di Android Pie per Samsung Galaxy S9 : Interfaccia ancora ridisegnata : Manca sempre meno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per il Samsung Galaxy S9. Una nuova beta, infatti, ha appena visto la luce, anche se le notizie emerse oggi 24 ottobre in Rete si riferiscono alla versione del device in commercio negli Stati Uniti. L'ultimo bollettino, lo premetto, non evidenzia ulteriori funzioni, ma allo stesso tempo ci dà interessanti indicazioni per quanto concerne la nuova Samsung ...

Migranti : sul sito del ministro dell'Interno un video mostra un altro 'scarico' a Claviere : 'I rapporti tra noi e la Francia rischiano di essere gravemente danneggiati' scrive Salvini chiedendo a Macron di chiarire un'altra iniziativa della polizia che definisce 'una provocazione e un atto ...

Alimentari - un altro richiamo dai supermercati. “Presenza di Escherichia coli”. Prodotto e lotti Interessati : Non solo il tonno Mareblu. Il Ministero della Salute, pochi minuti fa, ha ordinato il ritiro anche di un altro Prodotto molto presente nelle tavole degli italiani: la scamorza. Anche in questo caso il richiamo avviene per prevenire sulla salute dei consumatori causa probabile presenza di Escherichia Coli. Ma che cos’è questo batterio e cosa può comportare? Le infezioni intestinali da E. coli si sviluppano mangiando cibo contaminato, ...

Ruby ter - altro stop al procedimento. I pm contro la difesa Berlusconi : "Non è Interlocutore affidabile" : L'irritazione della procura: "Non ha chiesto il rito immediato". In aula si discuteva del filone che vede imputato il leader di Forza Italia e Roberta Bonasia. Gli atti tornano in procura