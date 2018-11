Instagram attiva il contatore che ti dice quanto tempo ci passi

Fedez - dopo le polemiche sulla festa di compleanno - disattiva Instagram e poi ci ripensa : Fedez ha reagito in modo drastico alla polemica che ha coinvolto lui e la sua famiglia nelle scorse ore: dopo essere stato accusato di ostentare ricchezza e sprecare cibo buono durante la sua festa di compleanno in un supermercato, il cantante ha deciso di sparire dai social network. [VIDEO]Pochi minuti fa, alcuni attenti fan del rapper si sono accorti che il suo account Instagram non era disponibile: il ragazzo pare sia stato costretto a ...

Come attivare l’autenticazione a due fattori non SMS su Instagram (nuova funzione) : Instagram introduce l’autenticazione a due fattori non SMS per aumentare la sicurezza del tuo account, dovresti attivarla, ma prima di farlo hai bisogno di un’app di terze parti Come Authy o Google Authenticator. Instagram rafforza la sicurezza Instagram ha implementato l’autenticazione a due fattori per tutti gli utenti lo scorso anno, a settembre ha annunciato che avrebbe rafforzato ulteriormente questa funzione aggiungendo ...