Indossava il tanga | non è stupro Sentenza choc | le donne in piazza

Indossava il tanga - non è stupro. Sentenza choc in Irlanda - donne in piazza : Ha scatenato una bufera in Irlanda l'assoluzione di un 27enne accusato di aver stuprato una ragazza di 17 anni a Cork, in un processo in cui la difesa ha sostenuto che la giovane se l'era cercata perché Indossava un tanga di pizzo. Il caso è arrivato persino in Parlamento, dove la deputata Ruth Coppinger ha mostrato un tanga blu di pizzo in aula per denunciare "la routine di incolpare le vittime", quando si tratta di molestie e abusi sulle ...