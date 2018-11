Incendi California | cavallo ritrovato stremato in una piscina | ecco come è riuscito a

Salgono vittime Incendi California - 56 : ANSA, - NEW YORK, 14 NOV - Sale a 56 il bilancio delle vittime degli incendi in California . Altre 130 persone restano disperse. Lo riferiscono le autorità americane.

Incendi in California - è strage anche di animali : centinaia morti carbonizzati (foto) : Cani, gatti, conigli, cavalli... sono centinaia gli animali che sono stati trovati morti a causa degli Incendi che stanno devastando la California negli ultimi giorni.Continua a leggere

Incendi in California : 50 le vittime accertate - centinaia i dispersi - : Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti causati dai roghi che ormai da giorni stanno devastando lo Stato americano. Intanto, mentre le fiamme avanzano verso Sud, aumentano anche gli sfollati

Incendi California : bilancio vittime tocca quota 50

I morti per gli Incendi in California sono almeno 48 : almeno 48 persone sono morte a causa dei grandi incendi in California, mentre ci sono ancora decine di dispersi. Le nuove stime ufficiali sono state fornite insieme ad alcuni aggiornamenti sul lavoro di contenimento delle fiamme. Il lavoro di contenimento