In UK | Juventus | per Pogba offerto allo United uno tra questi tre giocatori

Calciomercato Juventus - contatti per il giovane Todibo del Tolosa : Primo posto in campionato con sei punti di vantaggio sul Napoli e un punteggio da record, la Juventus comanda anche il girone di Champions League agevolmente nonostante l'ultima sconfitta contro il ...

Juventus - ripresi gli allenamenti : cure per Bernardeschi - in dubbio per la Spal : Questo pomeriggio i giocatori della Juve hanno fatto il loro rientro alla Continassa. I bianconeri dunque hanno iniziato a mettere nel mirino il match contro la Spal, anche se Massimiliano Allegri non ha a disposizione i 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La Juventus dunque ha ripreso gli allenamenti e al JTC si sono rivisti Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Mattia Perin, Andrea Barzagli, Leonardo Spinazzola, ...

Ruffo : «Nessun segnale dalla Juventus per il tentato incendio» : Gli interventi a Radio Marte Dopo il tentato incendio a casa sua, il cronista di Report Federico Ruffo e il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci sono stati intervistati in diretta a Radio Marte. Durante i loro interventi, hanno commentato i fatti di Ostia. Parla Ruffo: «Il fatto è avvenuto alle 4.30 del mattino tra lunedì e martedì. I malintenzionati sono fuggiti grazie al mio cane, che ha abbaiato e li ha messi in fuga. Il fatto è ...

Juventus - la vacanza dorata di Ronaldo : 31mila euro per due bottiglie di vino : Questa volta Ronaldo si è concesso una vacanza speciale. L’ultima volta che il campionato di Serie A si è fermato per dare spazio agli impegni della Nazionale CR7 è finito nel turbine del sexgate e delle accuse di stupro da parte della ex modella Kathryn Mayorga. —> Juventus non c’è pace: nuove accuse per Ronaldo Ma come […] L'articolo Juventus, la vacanza dorata di Ronaldo: 31mila euro per due bottiglie di vino proviene ...

Calciomercato Juventus - occhi puntati in casa Roma : è sfida con il Bayern Monaco per Manolas : Il difensore greco è nel mirino dei bianconeri, che dovranno battere l’agguerrita concorrenza del Bayern Monaco Suona l’allarme in casa Roma, Juventus e Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Kostas Manolas. Il club bianconero e quello bavarese hanno già mandato i primi segnali, studiando la clausola di risoluzione presente nel contratto del difensore greco, che potrebbe essere acquistato versando nelle casse giallorosse 36 ...

Napoli - Fabian Ruiz : 'Un privilegio lottare per lo scudetto con la Juventus' : MADRID - 'Più che pressione è un privilegio essere lì a lottare per il titolo contro uno squadrone come la Juventus'. Fabian Ruiz racconta a 'Onda Cero' i suoi primi mesi in Italia dove, dopo qualche ...

Federico Ruffo - giornalista di Report - minacciato per l'inchiesta sul rapporto tra 'ndrangheta e ultrà della Juventus : Una croce con vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa e liquido infiammabile in più punti sul pianerottolo dell'appartamento. Avvertimento al giornalista Rai Federico Ruffo, autore di una recente inchiesta per la trasmissione Report su presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus, ultrà e 'ndrangheta. L'episodio si è verificato due notti fa a Ostia. Ruffo ha presentato denuncia ai carabinieri della ...

Paura per il giornalista di Report che ha indagato sulla Juventus : ecco cosa è successo : Nelle ultime settimane Federico Ruffo, giornalista Rai, ha indagato sui presunti rapporti tra dirigenti della Juventus, ultrà e ‘ndrangheta, adesso bruttissimo episodio che si è verificato nelle ultime ore. Alle 4.30 del mattino qualcuno ha disegnato una croce con della vernice rossa sulla parete e cosparso di benzina il pianerottolo della villetta in cui vive il giornalista. ecco il comunicato di Report: “L’inviato di Report ...

Juventus - le quote per la doppietta in Champions : Massimiliano Allegri, con un eufemismo, l’ha chiamata la benedetta Champions, mentre riceveva per il secondo anno consecutivo il premio della Panchina d’Oro. Per il tecnico toscano, che ha perso due finali in Europa con la Juventus, la Champions inizia a diventare un’ossessione anche perché, in caso di vittoria, può rimanere ancora più impresso nella storia della Juve. Dopo il filotto di scudetti (quattro in serie) i ...

Calciomercato Juventus - rispunta Vidal per gennaio : Il club bianconero è pronto a puntellare il reparto mediano nell'eventualità in cui dovessero allungarsi i tempi di recupero di Emre Can: oltre al sogno Pogba , stando al 'Corriere dello Sport' ...

Juventus-Milan - indiscrezione pazzesca : Higuain può tornare in bianconero per… restarci - il sostituto al Milan : Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Milan e Juventus, due squadre che hanno dato vita ad una prestazione scoppiettante, 0-2 il risultato finale grazie alle reti siglate da Mandzukic e Cristiano Ronaldo, decisivo l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore indiscrezione clamorosa che rischia di sconvolgere il mercato estivo e che riguarda proprio il Pipita. Il Milan non è pienamente ...

Juventus - infortunio in nazionale per Bernardeschi : il giocatore rientrerà a Torino : Da ieri molti giocatori della Juve sono al to delle rispettive nazionali. Il gruppo bianconero prestato alle selezioni di tutto il mondo è molto nutrito. Infatti, sono ben 15 i calciatori della Juventus che in questi giorni lasceranno Torino. È di poco fa però la notizia dell'infortunio di un bianconero visto che Federico Bernardeschi ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale italiana. Il numero 33 juventino ha accusato un problema agli ...

Juventus - Allegri : “Sto bene qui. Estero? Perché no” : Juventus– Premiato ieri con la quarta Panchina d’Oro, Max Allegri si gode la migliore partenza della storia della Juventus, e mette nel mirino, oltre ai trofei nazionali, anche quella famosa coppa che nel 2019 verrà consegnata a Madrid. A margine della cerimonia di ieri, il tecnico bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, […] L'articolo Juventus, Allegri: “Sto bene qui. Estero? Perché no” proviene da ...

Milan - due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus : Sono due le giornate di squalifica comminate all'attaccante del Milan Gonzalo Higuain dopo l'espulsione nel match contro la Juventus. L'articolo Milan, due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.