In scadenza nel 2019 | Martial e gli altri | la corsa è partita

Juventus : Mata nel mirino. Lo spagnolo in scadenza nel 2019 : Juventus– La stagione procede spedita, il passo in Champions è netto (3 vittorie su 3) e in Italia il primato per ora è blindato. Nonostante l’avvio di stagione strepitoso in casa Juventus si pensa, ovviamente, alle mosse di mercato per migliorare una rosa che sembra molto vicina alla perfezione. Ufficializzata la separazione con Marotta, ora […] L'articolo Juventus: Mata nel mirino. Lo spagnolo in scadenza nel 2019 proviene da ...

La mina spread su 57 miliardi di bond societari in scadenza nel 2019 : Fare deficit per rilanciare la crescita. Questa la strategia di politica economica del governo la cui scelta di fissare il deficit al 2,4%, è stata però aspramente criticata dai partner europei e bocciata dai mercati tornati a speculare al ribasso sul nostro debito pubblico...

Psg - centrocampista in scadenza rifiuta il rinnovo : c’è l’Italia nel suo futuro? [NOME E DETTAGLI] : Ormai c’è aria di divorzio tra Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain. Il centrocampista, il cui contratto scadrà la prossima estate, avrebbe rifiutato la terza proposta di rinnovo contrattuale offerta dalla dirigenza parigina. E’ chiaro a questo punto che l’intenzione del giocatore è quella di lasciare il ‘Parco dei Principi‘. Da tempo, sulle sue tracce c’è il Barcellona, ma il francese potrebbe finire ...

Tasi Torino 2018 : calcolo aliquota - detrazioni e scadenza pagamento nel Comune di Torino : La Tasi e l’Imu sono due imposte sulla casa che, a partire dall’introduzione dell’articolo 1 comma 639 della Legge di Stabilità del 2014, vanno sotto il nome di Imposta Unica Comunale (IUC), insieme alla Tari, la tassa sui rifiuti. Nell’articolo che segue illustreremo modi e tempi per effettuare il pagamento della Tasi a Torino nel 2018, capiremo insieme quali sono le aliquote da applicare e quali soggetti sono esenti dal pagamento del tributo. ...

Fifa 19 : i giocatori in scadenza di contratto nel 2020 : Secodo appuntamento con la rubrica dedicata ai migliori giocatori in scadenza di contratto presenti in Fifa 19. In questo secondo gruppo vedremo quali sono quelli il cui contratto terminerà nel 2020. Questi giocatori, il cui contratto scade in genere a giugno 2020, possono essere contattati già durante il mercato di riparazione, a gennaio 2020, pagando semplicemente […] L'articolo Fifa 19: i giocatori in scadenza di contratto nel 2020 ...

Tutti pazzi per Rabiot : il centrocampista è in scadenza nel 2019 - ma il Psg prova a blindarlo : Rabiot vedrà il proprio contratto scadere nella prossima estate, il Psg non intende però perdere il calciatore a parametro zero Il Paris Saint Germain è pronto a blindare il centrocampista Adrien Rabiot e sta lavorando a un rinnovo di contratto con un sostanzioso ritocco economico. E’ quanto rilancia dalla Spagna ‘Mundo Deportivo’ riguardo al talento transalpino classe 1995 nel mirino del Barcellona. Al momento le parti ...

Fifa 19 : i giocatori in scadenza di contratto nel 2019 : Torna anche quest’anno la rubrica dedicata ai migliori giocatori in scadenza di contratto presenti in Fifa 19. In questa prima lista vedremo quali sono quelli il cui contratto terminerà nel 2019, quindi al termine della prima stagione della carriera allenatore Insieme ai calciatori svincolati ed ai giovani talenti sono sicuramente quelli che ogni appassionato che gioca alla […] L'articolo Fifa 19: i giocatori in scadenza di contratto ...

Calciomercato - i campioni in scadenza nel 2019 : che occasioni per le italiane! [FOTO] : 1/5 AFP/LaPresse ...