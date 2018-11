In Manovra l' Iva al 5% sui pannolini Tassa su bibite | scontro nel governo

Coldiretti - Manovra : da privatizzare terreni per 10 miliardi : terreni agricoli per un valore di 9,9 miliardi in Italia sono in mano alle amministrazioni pubbliche che hanno addirittura incrementato in valore di queste attività del 31% negli ultimi quindici anni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base del report Istat sulla ricchezza non finanziaria in riferimento al piano di privatizzazione annunciato dal Governo nella manovra che riguarda anche le proprietà fondiarie. Si tratta spesso ...

Manovra - “1% di pil da privatizzazioni”. Rispunta il sogno di Monti e Letta. L’ultimo a riuscirci? È stato Berlusconi : Correva l’anno 2003. Governo Berlusconi, ministro dell’Economia Giulio TreMonti. Lo stato vendette il 10,3% di Enel, il 10% di Eni, il 35% di Poste Italiane, il 100% dell’ex Ente tabacchi italiani e il 30% di Cassa depositi e prestiti: una campagna di privatizzazioni con pochi precedenti, che fruttò alle casse pubbliche 16,6 miliardi di euro. E’ stata quella l’ultima volta che le entrate dalla cessione di quote in ...

Manovra - Roma alla Ue : “Incasseremo 18 miliardi in un anno da privatizzazioni. Concedeteci 3 - 6 miliardi di flessibilità” : Nessuna marcia indietro sul deficit, tranne una rassicurazione sul fatto che in caso di superamento del 2,4% del pil il Tesoro assumerà “iniziative correttive” non meglio specificate. Nessun ripensamento sulla previsione di crescita per il 2019, che resta all’1,5% nonostante il rallentamento dell’economia nel terzo trimestre di quest’anno e le stime più basse delle istituzioni italiane e internazionali. Il governo ...

Manovra - il governo all'Ue : il debito/Pil scenderà al 129% con le privatizzazioni : Nella nuova versione del documento inviata a Bruxelles perdono l'"efficacia immediata" anche quota 100 e reddito di cittadinanza. Bruxelles prende tempo. Salvini: "Ora manca che ci mandino i caschi blu"

Manovra - lettera Italia a Ue : 'per maggiore calo debito-Pil innalzeremo a 1% Pil privatizzazione patrimonio pubblico' : Così si legge nella lettera che è stata inviata alla Commissione europea dal ministro dell'economia Giovanni Tria.

La trattativa impossibile per una Manovra impresentabile : Roma. “Il tasso di crescita non si negozia”. La dichiarazione del ministro dell’Economia Giovanni Tria, con cui si è aperta una delicata giornata di vertici e Consiglio dei ministri per rispondere alle obiezioni della Commissione europea, doveva smentire le indiscrezioni che nei giorni scorsi hanno

Bilancio - critiche dall'Fmi : 'Rischiate una grande Manovra correttiva' : Il Fondo monetario internazionale , nella foto la presidente Christine Lagarde , storce il naso sulla manovra italiana a poche ore dalla risposta di Roma alla Commissione Ue. L'Fmi scrive nel rapporto ...

Manovra - C.Conti : serve spending incisiva : 12.40 E' "prioritario per famiglie, imprese e per la competitività del sistema produttivo l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale e contributiva" ha detto il presidente della Corte dei Conti,Buscema, in audizione alle Camere. Per Buscema,servirebbe"una più incisiva azione sul fronte della razionalizzazione della spesa",con l'"individuazione di aree di inefficienza o di inefficacia sulle quali intervenire con tagli mirati",mentre "i ...

Manovra - il bonus bebè rischia l'oblio. Il governo : 'Pronta norma migliorativa' : ... rinnovata con l'ultima legge di Bilancio del governo di Paolo Gentiloni per il solo 2018 e per il primo anno di vita, non è infatti contemplata nel testo a firma del ministro dell'Economia, Giovanni ...

Manovra - Tria : “Ne serviva più incisiva - ma necessario equilibrio conti. Stabilità finanziaria solo con stabilità sociale” : La Manovra? Avrebbe dovuto essere ancora più espansiva e più incisiva. A dirlo è il ministro per l’Economia Giovanni Tria che in audizione in Parlamento ha spiegato la legge di Bilancio del governo partendo da quello che definisce un “concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza stabilità sociale”. Un modo per sottolineare quanto è importante il reddito di cittadinanza per la lotta alla povertà, i cui dati ...

