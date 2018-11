In commissione antimafia il cambiamento non è pervenuto

Nicola Morra del M5S è il nuovo Presidente della commissione antimafia - : Il 55enne genovese, esponente pentastellato, succede a Rosy Bindi. "Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità e ogni silenzio", ha detto dopo la seduta della Commissione ...

Nicola Morra (M5S) presidente commissione antimafia - cita parole Borsellino su "fresco profumo di libertà" : Il senatore Nicola Morra (M5S) è stato appena eletto con 30 voti presidente della Commissione parlamentare Antimafia; 13 sono andati al senatore Pietro Grasso (LeU). Succede a Rosy Bindi (Pd) che ha ricoperto questo incarico nella XVII Legislatura."Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità, ogni silenzio, in quanto ciò è terreno fertile per quella pianta schifosa che vogliamo ...

Claudio Fava presidente della commissione antimafia dell'ARS su intimidazione Giustolisi : 'In Sicilia c'è chi vorrebbe politica, magistratura, forze dell'ordine e inquirenti silenziosi ed obbedienti. Sappia che non raggiungerà i suoi scopi. La nostra solidarietà e la nostra massima attenzione per il capo della squadra ...

Fico avverte : “La commissione antimafia è bloccata da due mesi - i parlamentari avviino i lavori” : "A distanza di due mesi dall'approvazione della legge per l’istituzione anche in questa legislatura della commissione Antimafia, i lavori non sono ancora partiti. In queste ore ho quindi deciso di inviare un sollecito a tutti i gruppi parlamentari che non hanno finora indicato i propri componenti perché procedano in tempi rapidi", ha dichiarato il presidente della Camera, Roberto Fico.Continua a leggere

Sicilia - intimidazione a Claudio Fava : proiettile indirizzato al presidente della commissione regionale Antimafia : Un proiettile calibro 7,65 è stato spedito a Claudio Fava, presidente della commissione regionale Antimafia della Sicilia. Gli agenti della Digos hanno sequestrato la busta, arrivata proprio negli uffici della commissione, e avviato le indagini per provare a identificare l’autore dell’intimidazione. Venerdì l’Assemblea regionale Siciliana ha approvato il ddl voluto dall’ex parlamentare sull’obbligatorietà per i ...