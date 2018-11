IMA e Gima TT in battuta dopo varo buyback

Vola a Piazza Affari GIMA TT : Prepotente rialzo per Gima TT , che mostra una salita bruciante del 3,47% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

GIMA TT - GLG Partners amplia lo short selling : Dal 13 novembre, GLG Partners ha incrementato le vendite su Gima TT dallo 0,51% allo 0,61%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Sul listino milanese, ...

MagIMAsk : ridefinizione del concetto di visore VR per smartphone : La novità nel campo dei visori VR per smartphone si chiama MagiMask e porta le esperienze di realtà aumentata e virtuale ad un nuovo livello. Il dispositivo, sviluppato dalla startup norvegese Ludenso, promette una visuale leggi di più...

MagIMAsk - la realtà aumentata sugli smartphone come non l’avete mai vista : La realtà aumentata e quella virtuale stanno cambiando il nostro approccio al mondo digitale, ma per ora siamo ancora in una fase preliminare, considerando le potenzialità offerte dalle tecnologie. Una novità sul tema arriva con MagiMask, visore Vr che, al contrario dei modelli visti finora con due display in disparità binoculare, ricorre a una sola lente conservando tutti i pixel del display dello smartphone inserito (è compatibile con ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti GIMA Tt : Ottima performance per Gima Tt , che scambia in rialzo del 2,31%. Lo scenario su base settimanale di Gima Tt rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ...

GIMA TT - business procede in linea con aspettative : Il business di Gima TT sta procedendo in linea con le aspettative societarie . Lo ha precisato il produttore di macchine automatiche di packaging in seguito all'andamento odierno del titolo Gima TT , ...

GIMAr-San Vendemiano La Gordon a Padova : Un esordio soft? Almeno sulla carta. Almeno per quelli che sono i pronostici in questo inizio campionato di basket di serie B. Un turno che, in questo girone B, propone per la Gimar Basket Lecco, l'...

Piazza Affari : rally per GIMA Tt : Brillante rialzo per Gima Tt , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,58%. Lo scenario su base settimanale di Gima Tt rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

GIMA TT : "business in linea con aspettative societarie" : Il business di GIMA TT sta proseguendo in linea con le aspettative societarie già precedentemente comunicate . Lo ha precisato la stessa azienda attiva nella progettazione e nell'assemblaggio di ...

La GIMAr in passerella Obiettivo playoff : Una presentazione in grande stile, in uno degli scenari più belli di Lecco. Così la Gimar Basket Lecco si propone ai suoi , crescenti per numero, tifosi. Sul terrazzo della Canottieri Lecco è partita ,...