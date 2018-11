Il vizio della speranza film al cinema | cast | recensione | curiosità

Bike Rome : mobilità sostenibile al servizio della città : Roma – L’integrazione tra mobilità ciclabile e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di Roma sta diventando un tema sempre più centrale per la città. Su questo ambito si sofferma Bike Rome, il progetto di tesi trasversale realizzato dagli studenti di IED Roma, di cui si parlerà il 16 novembre nel corso del Bikeconomy Forum 2018, presso MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Via Guido Reni, 4/a). Bike Rome ...

Rail Safe Day - servizio straordinario della Polizia nelle stazioni ferroviarie : Si è svolta martedì 6 novembre, la 10giornata di servizi straordinari nelle stazioni ferroviarie, disposta su tutto il territorio nazionale dal servizio Polizia Ferroviaria di Roma, ed improntato al ...

Servizio mensa negli istituti scolastici : il ruolo della Asl Br : Il menù deve essere redatto da professionista competente , dietista, medico nutrizionista/pediatra, dottore in Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana, e accompagnato da relazione tecnica in ...

Papa Francesco : la buona politica è al servizio della pace - VIDEO : E' 'La buona politica è al servizio della pace' il tema del messaggio per la 52a Giornata Mondiale della pace, che si celebra l'1 gennaio 2019. 'La responsabilità politica - spiega la Sala Stampa Vaticana in una nota - appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. Questa missione consiste nel ...

Hack the Atmosphere : l’innovazione dei partecipanti a Copernicus Hackathon al servizio della riduzione degli effetti dell’inquinamento : Giovani imprenditori europei e innovatori dalle grandi idee stanno prendendo parte a Copernicus AtmosHack – gara Hackathon tramite cui proporre idee e soluzioni per ridurre l’esposizione delle persone all’inquinamento atmosferico e alle radiazioni UV. I partecipanti possono basare le proprie innovazioni sui dati disponibili gratuitamente offerti dal programma Copernicus dell’UE, che include osservazioni dai satelliti ...

If! Italians festival - human intelligence al servizio della creatività : Dall’8 al 10 novembre, a Base Milano torna If! Italians festival, l’appuntamento promosso da Art Directors Club Italiano (Adci) e Associazione aziende di comunicazione (Assocom) che raduna una comunità nazionale e non di professionisti che vivono di creatività e la restituiscono al pubblico nei rispettivi ambiti. Wired è media partner dell’evento. In controtendenza rispetto a una certa narrazione dilagante, il festival nel ...

Rossi da protagonista - Dovizioso e Iannone deludono : le pagelle del Gp della Malesia : Valentino: 9 - 'Stavo spingendo, volevo mantenere il vantaggio su Marquez e fargliela sudare sino alla fine. Ma appena toccato l'asfalto, sono andato giù: ho sbagliato', racconta. Però, finalmente una ...

MotoGp – Un Gp della Malesia lontano dalle aspettative per Dovizioso : “sono deluso! Dovremo capire cosa è successo” : Andrea Dovizioso sesto al traguardo del GP della Malesia. Il pilota italiano e la Ducati si confermano al secondo posto nella classifica piloti e costruttori 2018 Andrea Dovizioso e la Ducati hanno matematicamente conquistato il secondo posto nella classifica piloti e costruttori 2018 grazie al sesto posto ottenuto oggi dal pilota italiano nel GP Shell della Malesia a Sepang. Andrea, che scattava dalla seconda fila, in gara non ha trovato ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa - Dovizioso (6°) : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2018 : qualifiche in DIRETTA. Valentino Rossi e Dovizioso a caccia della pole position! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Malesia 2018 di MotoGP, penultimo round del Mondiale. Sul circuito di Sepang primo giorno di affinamenti e ricerca di velocità su uno dei tracciati maggiormente graditi dai piloti. Una pista varia, con tratti veloci e lenti, in cui conta sia la guidabilità che l’accelerazione. Aspetti fondamentali per essere veloci sull’asfalto asiatico e centrare gli obiettivi ...

Wanda Nara in reggiseno nel backstage del servizio fotografico : il dietro le quinte della moglie di Icardi [VIDEO] : Wanda Nara si mostra seminuda nel backstage del servizio fotografico di cui è stata protagonista oggi: la moglie di Mauro Icardi sempre più sexy Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, lavora come modella ed opinionista. Proprio oggi la bellissima argentina è stata protagonista di un servizio fotografico, di cui la Wags ha reso social il backstage grazie alle storie pubblicate su Instagram. La bionda 31enne in reggiseno è apparsa nel dietro le ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Giornata produttiva - ottimo lavoro in vista della gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi estremamente soddisfatto delle prove libere che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha firmato il miglior tempo nella prima sessione e poi nella seconda si è concentrato sul passo gara, non puntando sul time-attack e chiudendo in settima posizione. Il pilota della Ducati, che in questo venerdì ha provato anche soft e media al posteriore, ...

Inaugurati i totem multimediali nelle due aree di servizio della A35 Brebemi - l’ecosistema digitale turistico InfoA35 è attivo : Sono stati Inaugurati oggi, alla presenza dell’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni e del Presidente di Brebemi SpA, Francesco Bettoni, i due totem multimediali voluti da A35 nell’ambito della valorizzazione territoriale delle aree attraversate. In alcuni passaggi e nel titolo del recente libro dedicato all’autostrada A35, si ricorda quanto Brebemi sia uno “Strumento di Incontri”. Nel solco di ...