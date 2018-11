Il Var sbarca in Premier League | sarà introdotto dal 2019 20

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : gli italiani sbarcano negli Stati Uniti per proVare a mettersi in luce : Tra i giovani, attenzione al neozelandese Tayler Reid, campione del mondo Under23. Saranno tre gli italiani al via, senza particolari speranze di primeggiare: Andrea Secchiero, Luca Facchinetti e ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : gli italiani sbarcano negli Stati Uniti per proVare a mettersi in luce : La World Cup 2018 di Triathlon prosegue nel suo cammino e sbarca negli Stati Uniti, più precisamente a Sarasota (Florida) per il 13esimo appuntamento stagionale. Le gare (entrambe il 13 ottobre le individuali, mentre domenica 14 toccherà alla staffetta mista), per il secondo anno consecutivo, si disputeranno presso il Nathan Benderson Park, dove i migliori atleti da tutto il mondo gareggeranno sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 18 ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : gli italiani sbarcano negli Stati Uniti per proVare a mettersi in luce : La World Cup 2018 di Triathlon prosegue nel suo cammino e sbarca negli Stati Uniti, più precisamente a Sarasota (Florida) per il 13esimo appuntamento stagionale. Le gare (entrambe il 13 ottobre le individuali, mentre domenica 14 toccherà alla staffetta mista), per il secondo anno consecutivo, si disputeranno presso il Nathan Benderson Park, dove i migliori atleti da tutto il mondo gareggeranno sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 18 ...

Se Elisa Isoardi sbarca all’«Eredità» per salVare «La Prova del Cuoco» : La Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiIn sedici anni dell’Eredità non era mai successo che una ...