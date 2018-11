Il supervulcano dei Campi Flegrei “è entrato in un nuovo ciclo di attività”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) È da tempo sotto osservazione degli scienziati, perché è il più pericoloso d’Europa. Ildei(Napoli) èin undi attività e si starebbe ricaricando. Non è possibile comunque stabilire se questo fenomeno potrebbe portare in un futuro lontano a una grande eruzione, o se il vulcano sarà destinato solo a piccole eruzioni come quella avvenuta 500 anni fa, i cui danni non andarono oltre il raggio di un chilometro. Pubblicata sulla rivista Science Advances, la scoperta parla – come riporta l’Ansa – italiano ed è basata sull’analisi deioni di rocce prodotte dal magma relativo a 23 eruzioni avvenute nell’arco di 60.000 anni. Un anno fa anche la rivista Nature aveva pubblicato uno studio sull’irrequietezza del. A suggerire l’ipotesi che il vulcano sia all’inizio di una nuova fase evolutiva sono ...