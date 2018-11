Il Senato approva il Dl Genova

Il decreto Genova è stato approvato al Senato : L'Aula del Senato ha approvato il decreto Genova. Il testo è passato a Palazzo Madama con 167 sì, 49 no e 53 astenuti. A favore hanno votato M5s, Lega, Fdi, Per le Autonomie. Contrari Pd, Leu. Astensione di Forza Italia.Continua a leggere

Decreto Sicurezza - dallo stop al permesso umanitario al taglio degli Sprar : cosa prevede il testo approvato al Senato : stop al permesso umanitario, riduzione degli Sprar, ma anche interventi per la pubblica Sicurezza e contro la criminalità organizzata. Il Decreto bandiera del ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto il primo via libera al Senato grazie al voto di fiducia. Il Decreto legge Sicurezza e Immigrazione si compone di tre parti: la prima riguarda la gestione dell’immigrazione vera e propria, la seconda la pubblica Sicurezza e la terza la ...

Decreto Sicurezza - il Senato approva con 163 sì alla fiducia : esulta la Lega : Il Senato ha approvato la fiducia sul Decreto Sicurezza. I voti a favore sono stati 163, i contrari 59 e 19 gli astenuti. Si tratta del primo voto di fiducia su un provvedimento chiesto dal governo Conte a Palazzo Madama. Il provvedimento passerà adesso alla Camera, già calendarizzato in Aula dal 22 novembre. L'articolo Decreto Sicurezza, il Senato approva con 163 sì alla fiducia: esulta la Lega proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto Genova - la Camera approva il testo. Ora passa al Senato : Via libera della Camera al Decreto Genova, che va ora in Senato per la seconda lettura. I voti a favore sono stati 284, Lega, M5s, Fdi,, i contrari 67, Pd,Leu,, e 41 gli astenuti, Fi,. Il via libera ...

Il Senato approva la legge sulla legittima difesa che ora passa alla Camera : Hanno votato a favore, oltre alla maggioranza Lega-Cinquestelle, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Contrari Pd e Leu - Primo sì alla riforma della legittima difesa, passata in Senato con 195 sì, ...

Il Senato approva la nuova legge contro il voto di scambio : Con 160 voti favorevoli passa al Senato il disegno di legge contro il voto di scambio politico-mafioso che ha come prima firma quella di Mario Michele Giarrusso , M5S, . I contrari sono stati 98 e 7 ...

Il Senato approva la legittima difesa : sarà sempre riconosciuta a chi si difende da un ladro : Il Senato ha votato oggi per l'approvazione dell'articolo 1 della riforma della legittima difesa, che presuppone la sussistenza della legittima difesa sempre. I voti contrari sono stati 52, favorevoli M5S, Lega, Fi e Fdi. Passa anche l'articolo 2: l'approvazione ha visto 245 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Assieme alla maggioranza M5S e Lega ha votato a favore anche il Pd, contrari solo i Senatori di LeU. L'articolo stabilisce che è ...