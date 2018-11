Il Segreto Anticipazioni 15 novembre 2018 | Julieta viene arrestata

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC confessa a ELSA di avere ucciso JESUS : Le puntate italiane de Il Segreto verranno presto caratterizzate dall’ingresso di tre nuovi personaggi: a partire da fine novembre, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con i volti di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami), ELSA Laguna (Alejandra Meco) e Antolina (Maria Lima). Ricapitoliamo dunque gli avvenimenti più salienti di questa nuovissima storyline… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando alcuni uomini ...

Anticipazioni Il Segreto : Adela riceve delle lettere minacciose : Il famoso sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” che narra le vicende ambientate nella cittadina di Puente Viejo è sempre più coinvolgente. Negli episodi che il pubblico avrà modo di vedere su Canale 5 in seguito, molto probabilmente il prossimo anno, la maestra Adela (Ruth Llopis) non riuscirà a stare tranquilla. In particolare la moglie del sindaco verrà minacciata continuamente tramite delle lettere anonime. Purtroppo, l’insegnante non ...

Il Segreto Anticipazioni : chi è lo STALKER di ADELA??? : Nelle prossime settimane a Il Segreto comincerà un periodo difficile per la maestra Adela (Ruth Llopis): come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza ai nostri lettori, la moglie di Carmelo Leal (Raul Pena) inizierà a ricevere delle minacce anonime sotto forma di epistole e sceglierà di confidarsi solamente con Irene Campuzano (Rebeca Alemany). La verità verrà però presto a galla… Le anticipazioni segnalano infatti che Irene, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 15 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 15 novembre 2018: Alla Villa, Donna Francisca è sparita lasciando Raimundo nell’ansia e nella sofferenza. Oltre all’Ulloa, anche Mauricio vorrebbe fare qualcosa… Emilia, stranamente, chiede a Tiburcio di farle imparare il tiro al bersaglio col pugnale… Julieta è stata arrestata, ma nessuno ne conosce il motivo: lo sa soltanto Meliton, che però non intende rivelare niente a ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta e Prudencio fanno l’amore : La telenovela iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, è sempre ricca di colpi di scena. E’ in arrivo una clamorosa svolta nelle puntate che il pubblico avrà modo di vedere su Canale 5 molto probabilmente a dicembre 2018. Gli spoiler annunciano che Julieta Uriarte farà un passo indietro, dato che dopo aver respinto più volte il marito Prudencio Ortega si concederà ma per un motivo ben preciso. In particolare ...

Il Segreto - anticipazioni dal 19 novembre : il Generale aggredisce Mauricio : Continuano le vicende degli abitanti del paese di Puente Viejo che mettono i milioni di telespettatori italiani di fronte a nuovi colpi di scena riguardanti il destino dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 19 fino a sabato 24 novembre rivelano che il Generale fa ritorno nel paese dove inizia ad avere una serie di liti dopo aver provocato Fe e Mauricio. Il capomastro rimane vittima di un'aggressione fisica ...

Il Segreto - svolta clamorosa : JULIETA si concede a PRUDENCIO [anticipazioni] : clamorosa svolta in arrivo nelle puntate italiane de Il segreto: JULIETA Uriarte (Claudia Galan) deciderà infatti di concedersi al marito PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) ma le ragioni saranno tutt’altro che sentimentali. Tutto avrà inizio quando la nostra protagonista riterrà che l’amato Saul Ortega (Ruben Bernal) sia morto a causa di Fernando Mesia (Carlos Serrano), incaricato di “sostituire” Francisca Montenegro (Maria ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 14 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 14 novembre 2018: Perez De Ayala è in procinto di procedere alla fucilazione di Alfonso ed Emilia, ma poco prima che ciò avvenga arriva fortunatamente l’Alto Commissario Padial, con un ordine di arresto proprio contro il generale… Emilia e Alfonso si recano a deporre dal giudice, ma stranamente lei omette alcuni dettagli relativi alla sua detenzione… Alfonso comincia a credere ...

Il Segreto - Alfonso e i coltelli nella borsa di Emilia : anticipazioni puntata 13 novembre : All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli nella cittadina di Puente Viejo, teatro delle vicende de Il segreto: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse reazioni umane, quasi sempre imprevedibili. La soap opera spagnola, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli ...

Il Segreto Anticipazioni 13 novembre 2018 : l'appuntamento in prima serata su Rete 4 : Mentre Francisca da notizie di sé a Raimundo, Emilia medita vendetta e Julieta dovrà fare i conti con un inaspettato arresto.

Anticipazioni Il Segreto : Emilia confessa ad Alfonso di essere incinta : Il Segreto Anticipazioni: Emilia incinta, la confessione prima della partenza con Alfonso Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano un’importante svolta nella trama. Infatti, presto vedremo Emilia e Alfonso lasciare Puente Viejo. I due coniugi Castaneda sono costretti a raggiungere la Francia, ma prima la figlia di Raimundo fa una confessione inaspettata. Facendo un piccolo passo […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Emilia ...