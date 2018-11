Il pifferaio magico

huffingtonpost

(Di giovedì 15 novembre 2018) Il nostro paese è un sistema molto complesso, e si governa solo avendo una visione d'insieme dei problemi guardando all'intero paese, e non solo ai propri volubili elettori e follower.Alimentare i conflitti, o peggio crearne dal nulla, è un espediente elettorale già di per sé pericoloso, che diventa poi rischioso per la tenuta sociale quando chi ha alimentato questi conflitti durante la campagna elettorale è al governo del paese e non riesce a governare le esasperate aspettative dei propri elettori.Qualsiasi sistema democratico se sottoposto a forti sollecitazioni e spinte, diventa instabile, con una pericolosa tendenza a un punto di non ritorno che può evolvere in un sistema autoritario. Gli esempi, non solo in Italia e in Europa, sono evidenti.La politica ormai da tempo rifiuta di affrontare la complessità e risponde con annunci, post ...