Il nuovo che fa invecchiare tutto il resto

Morra (M5S) nuovo presidente dell’Antimafia : “Una pianta schifosa che vogliamo estirpare” : Il senatore del Movimento 5 stelle Nicola Morra è stato eletto presidente della Commissione parlamentare antimafia, riunita a Palazzo San Macuto, con 30 voti a favore su 50. ...

Com'è il nuovo sito dell'Ue che vuole raccontare i vantaggi di essere europei : What Europe does for me è disponibile in 24 lingue ed è nato per spiegarti perché ti conviene restare in Europa, a prescindere dal tuo mestiere

Com’è il nuovo sito dell’Ue che vuole raccontare i vantaggi di essere europei : Home page di What Europe does for me. Nell’ottica dell’avvicinamento alle prossime elezioni Europee del 2019, il Parlamento europeo ha aperto un nuovo sito web, What Europe does for me, che vuole raccontare ai 500 milioni di abitanti dell’Unione quali sono i vantaggi derivanti dal farne parte. Il sito è disponibile in ognuna delle 24 lingue dei paesi membri. In un periodo storico in cui la fiducia dei cittadini europei nelle ...

Qualche immagine in esclusiva del nuovo Robin Hood – L’origine della leggenda : L’eroe del popolo torna in nuove vesti e in un mondo diverso ma con lo stesso obiettivo: salvare la sua gente. In Robin Hood – L’origine della leggenda il Lord di Loxley (interpretato da un Taron Egerton definito al termine delle riprese “un arciere impressionante” dal regista Otto Bathurst, che ha chiamato sul set anche Lars Andersen, uno dei più noti tiratori con l’arco del mondo) parte per le Crociate pieno di ideali e torna disilluso, ma ...

Facebook Messenger ha subito importanti modifiche grafiche : date il benvenuto al nuovo e semplificato aspetto dell’applicazione : Facebook ha deciso, proprio lo scorso maggio, durante l’evento F8 (che ogni anno accoglie numerosi sviluppatori), di rivedere la grafica della propria applicazione […] L'articolo Facebook Messenger ha subito importanti modifiche grafiche: date il benvenuto al nuovo e semplificato aspetto dell’applicazione proviene da TuttoAndroid.

Merkel : Stati che creano nuovo debito minano stabilità Europa : Strasburgo, 13 nov., askanews, - 'L'Europa non può funzionare come comunità di diritto che se lo stesso diritto vale ovunque allo stesso modo. Quelli che pensano di poter risolvere i propri problemi ...

Coppa Davis – Zverev - che bordata al nuovo format : “partecipa solo Nadal perché si gioca in Spagna” : Alexander Zverev continua la sua personale battaglia contro il nuovo format della Coppa Davis: il tedesco rifila un’altra frecciatina al torneo per nazionali Alexander Zverev è uno dei tennisti che ha espresso, in maniera più chiara e decisa, il suo dissenso verso il nuovo format della Coppa Davis. Il tedesco ha puntato il dito particolarmente verso la calendarizzazione dell’evento, previsto per novembre, periodo dell’anno in cui i ...

Italia - Tonali : 'Io nuovo Pirlo? Non temo i paragoni. Che feeling con Bernardeschi' : COVERCIANO - Giocare titolare in Serie B e con una maglia ghloriosa come quella del Brescia sarebbe già un sogno per tanti aspiranti calciatori, ma Sandro Tonali non è uno che si accontenta e - appena ...

Il ristorante degli chef : il nuovo talent culinario in arrivo su Rai2 : Il primo talent culinario in onda su Rai2 dal 20 novembre Appuntamento il prossimo 20 novembre con la prima puntata de Il ristorante degli chef, il primo reality di cucina in onda su Rai2. Il programma, coprodotto da Rai2 e Nonpanic, andrà in onda per sei puntate. Alle selezioni si sono presentati oltre 2000 aspiranti […] L'articolo Il ristorante degli chef: il nuovo talent culinario in arrivo su Rai2 proviene da Gossip e Tv.

Dalle Dolomiti un nuovo minerale : la fiemmeite che sarà presentata a Predazzo : "Fino a oggi, i minerali noti alla scienza sono poco più di 5.000 " spiega Paolo Ferretti del MUSE non molti se paragonati alle specie viventi, che sembrano essere alcuni milioni. Trovare una specie ...

Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3 : nuovo aggiornamento disponibile anche su Console : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 6 novembre per la versione PC, sta arrivando stamattina anche su Console! Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! Ciao fan di Fifa, L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è disponibile e queste sono le modifiche apportate Per maggiori dettagli […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3: nuovo aggiornamento disponibile ...

Google Pixel 2 e Pixel 3 : scoperto un nuovo e fastidioso bug audio che emerge durante le chiamate : Anche i migliori smartphone non sono privi di problemi: Android Headlines ha appena scoperto un nuovo bug che potrebbe coinvolgere molti consumatori che […] L'articolo Google Pixel 2 e Pixel 3: scoperto un nuovo e fastidioso bug audio che emerge durante le chiamate proviene da TuttoAndroid.

Lele Mora dice che sarà il nuovo direttore de L'Unità : Nel corso della puntata di "Stasera Italia", in onda questa sera Lele Mora ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L'Unità: "Ci sono - ha spiegato secondo una nota della trasmissione - degli investitori stranieri - non europei, non italiani - che credono nella mia persona. L'Unità è già stata comprata da due gruppi di 'Signori' che hanno ...