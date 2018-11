ilfattoquotidiano

: Il nuovo arcivescovo festeggia in piedi su una Porsche trainata da 50 bambini: è polemica per l’ambigua processione… - Cascavel47 : Il nuovo arcivescovo festeggia in piedi su una Porsche trainata da 50 bambini: è polemica per l’ambigua processione… - dariopettinelli : A Malta, come si dice a Roma, 'se fanno 'n impicci de sordi'. E' possibile che ti scappi di portare il nuovo arcive… - leofan89 : Filtrano le prime indiscrezioni sulla data di ordinazione episcopale e sull'ingresso del nuovo vescovo di… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Padre Gwann Sultana, 47 anni, è stato nominatodi Żebbuġ, cittadina di Malta. Per la tradizionale processione, il parroco si è presentato a bordo di un’auto sportiva, unaBoxster decapottabile, in, mentre una cinquantina di, davanti a lui, trainavano la macchina con le funi. Dopo la pubblicazione del video e della notizia da parte di Times of Malta, sulsono piovute le polemiche. Lui, tuttavia, si è difeso ricordando che quella di accogliere ilparroco a bordo di un’auto è una tradizione locale. Video Twitter/BugM L'articolo Ilinsu unada 50: èper l’ambigua processione proviene da Il Fatto Quotidiano.