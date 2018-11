Il nostro paese fuori dall' euro?Scenario idilliaco per gli italiani

Tesla Model 3 atterrata nel nostro Paese! : Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

NBA – Ryan Arcidiacono lancia messaggi all’Italia : “Nazionale? Amo il nostro paese - vorrei essere naturalizzato” : Ryan Arcidiacono continua a mandare messaggi all’Italia: la guardia dei Chicago Bulls vorrebbe giocare per la Nazionale azzurra Complice qualche defezione fra i titolari, Ryan Arcidiacono si è ritagliato un discreto spazio nel roster dei Chicago Bulls. Il prodotto di Villanova, ha messo insieme 6.3 punti e 4.6 assist in oltre 24 minuti di media nelle 11 partite giocate fin qui in stagione, entrando stabilmente nelle rotazione della ...

Obama : in gioco valori del nostro Paese : 4.08 Obama ha fatto campagna elettorale in indiana per il senatore Joe Donnelly, nonostante il candidato dem abbia irriritato molti nel suo partito per essere apparso spesso più vicino a Trump che al suo predecessore su vari temi, ad esempio il muro col Messico. L'ex presidente ha elogiato il senatore come un "uomo onesto e diretto". Obama a Chicago ha sottolineato come sia in "gioco il carattere del nostro Paese, i suoi valori", ribadendo che ...

Patto Onu per le migrazioni - l'Austria si defila : 'Limita la sovranità del nostro Paese' : Vienna - l'Austria annuncia il suo ritiro dal Patto delle Nazioni Unite sulle migrazioni, e segue così l'esempio di Stati Uniti e Ungheria, che prima di lei sono uscite dall'accordo internazionale, in ...

Conte in India difende il sistema-Italia : 'Non temete - investite nel nostro Paese' : Prima la Russia, poi l'India. Giuseppe Conte nelle ore cruciali della manovra e nel giorno della nuova lettera Ue all'Italia tenta di allargare le partnership extra-Ue del governo giallo-verde. Con un ...

Nubifragio Enna - i geologi evidenziano i rischi nel nostro Paese : Il maltempo ha messo in ginocchio il nostro Paese e i geologi lanciano l'allarme sulle scarse manutenzioni del territorio. Nubifragio ad Enna

Turismo in Italia - quattro cose che non funzionano nel nostro Paese : Sono appena rientrato da una meravigliosa vacanza di tre settimane in Italia. Roma, Costiera amalfitana, Sicilia e Toscana. Quanto di meglio può offrire il nostro Paese, probabilmente. L’Italia è uno spettacolare coacervo di arte, cultura, storia, calore umano ed è incredibile notare quante differenti tipologie culturali, sociali e umane si mescolino nello Stivale. Ma sono tutte riflessioni abbastanza ovvie e scontate, che conoscete meglio di ...

Salvini : 'Claviere è un'offesa senza precedenti verso il nostro paese' : Governo ultime news - Le notizie sul governo e sulla politica italiana - Le notizie del giorno in Italia - Diretta Live , aggiornare la pagina per le ultimissime , GOVERNO ULTIME NEWS Martedì 16 ottobre ore 9.30 Salvini: 'Claviere è una vergogna ...

Decreto Salvini - la denuncia dell’associazione di avvocati : “Aumenta l’irregolarità nel nostro Paese” : “Col Decreto sicurezza, aumenterà l’irregolarità nel nostro Paese”. La denuncia di Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) arriva per bocca dell’avvocato Salvatore Fachile. A Sabir, il festival diffuso delle culture mediterranee, a Palermo, gli avvocati di Asgi hanno messo in luce quanto le norme introdotte dal cosiddetto Decreto Salvini (che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni ...

Salvini “Meno tasse a chi investe sui titoli Italia”/ Ultime notizie - il ministro “Il nostro paese non salta” : Salvini “Meno tasse a chi investe sui titoli Italia”. Ultime notizie, il ministro “Il nostro paese non salta, ci sono investitori pronti ad investire e giovani che hanno voglia di lavorare"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:50:00 GMT)

Elena Boschi pronta per il nuovo incarico : “rappresentare al meglio il nostro Paese” : Elena Boschi pronta per il nuovo incarico a livello europeo Una Elena Boschi sempre attiva, una donna sempre pronta a mettersi in gioco, da poco fotografata per Maxim oggi tramite i propri profili social, informa tutti del nuovo incarico. Un incarico tutto europeo che la vedrà rappresentare il paese che da mesi sembra sempre più distante dall’Europa. Da oggi inizia un nuovo impegno al Consiglio d’Europa, a Strasburgo. Un lavoro condiviso ...

Mattarella ricorda i migranti italiani 'Dal nostro paese ne sono partiti 26 milioni in cento anni' : 'L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

Il made in Italy? Non tira più Il nostro brand Paese è solo ottavo : Dopo l'exploit dello scorso anno, in cui l'impatto dell'immagine italiana sull'economia del Paese aveva raggiunto la crescita record del 33%, quest'anno il valore economico del brand Italia smette di correre e si allinea Segui su affaritaliani.it

Armando Verdiglione : "Ho perso 24 chili in un mese di detenzione. Il nostro paese non conosce misure alternative al carcere" : Armando Verdiglione ha 73 anni e alle spalle una lunga carriera di filosofo, studioso di psicoanalisi, scrittore e traduttore. Negli anni Ottanta era stato accusato di truffa, tentata estorsione, circonvenzione d'incapace e condannato a 4 anni e 2 mesi, più un patteggiamento a un anno e 4 mesi nel 1992.Le sue vicissitudini sono proseguite nel 2008, quando è stato colpito dall'accusa di frode fiscale e truffa alle banche: da ...