Il ministro Salvini | Desirée merita giustizia | criminali paghino

Maurizio Costanzo Show - ospiti puntata di mercoledì 14 novembre. Ospite d’eccezione il ministro Matteo Salvini : mercoledì 14 novembre alle ore 23.20 su Canale 5 al via il quarto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show , programma di intrattenimento condotto da Maurizio Costanzo . Ecco tutti gli ospiti della puntata . Matteo Salvini tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show del 14 novembre 2018 Un appuntamento imperdibile quello di mercoledì 14 novembre del Maurizio Costanzo Show : ospiti eccellenti e prestigiosi si confronteranno nel talk tra i più famosi ...

Salvini : "Io ministro e sbirro" : ministro o sbirro? Faccio sia il ministro che lo sbirro , perché sono due missioni, non professioni ma scelte di vita". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , intervenendo alla ...

Migranti - ministro Salvini - dopo Francia atto ostile da Malta : "I maltesi regalano bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". La denuncia arriva dal Viminale ed il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca: "Troppi indizi ci fanno credere d'...

"Salvini idolo" - e il ministro posta il tema del bimbo : Matteo Salvini, "il mio idolo": parola di Tancredi, bimbo di nove anni di Padova, che ha dedicato al vicepremier e ministro dell'Interno il tema in classe 'Un incontro emozionante' . E' lo stesso ...

Salvini sommerso dalla folla di studenti : «Daje c'è il ministro - facciamoci un selfie» : La presenza del ministro Matteo Salvini , all'Auditorium Parco della Musica a Roma per la presentazione della campagna #cuoriconnessi2 presentata da Polizia di Stato e Unieuro, ha fatto più volte ...

Prescrizione - Conte convoca Salvini e Di Maio. Presente anche il ministro Bonafede : Sta per iniziare, a Palazzo Chigi, il vertice sulla Prescrizione convocato dal premier Giuseppe Conte per risolvere uno dei capitoli del ddl anti-corruzione al centro di un braccio di ferro tra M5S e...