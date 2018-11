Il Grande Fratello Vip 2018 non va in onda ma settimana prossima raddoppia di nuovo

Dasha Dereviankina contro il Grande Fratello Vip : “E’ tutta una farsa” : GF Vip: Dasha Dereviankina furiosa con gli autori Dal momento in cui Stefano Sala ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani ha fatto molto discutere. Il motivo? Ha legato molto con la concorrente del Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza, creando un vero e proprio polverone mediatico. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, il modello è felicemente fidanzato da diverso tempo con la modella ucraina Dasha Dereviankina. Ovviamente ...

Grande Fratello VIP 2018 - Francesco Monte : "Mi accorsi subito che a Cecilia piacesse Ignazio Moser" : Francesco Monte ha appena passato il suo primo anno senza Cecilia Rodriguez al suo fianco, dopo il tradimento ai suoi danni, avvenuto nella casa del Grande Fratello VIP, lo stesso luogo in cui ora il Tarantino è recluso. Il nome della modella argentina è venuto fuori da una conversazione con Stefano Sala, nella quale Monte si rispecchia per la situazione che si è creata fra il modello, Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha all'esterno ...

Grande Fratello Vip 2018 - daytime 15 novembre : ...

Intervista a Valerio Merola : la sua rivincita al Grande Fratello Vip : Valerio Merola è stato indubbiamente uno dei protagonisti di questa prima parte della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Il noto conduttore è uscito dalla casa del GF nel corso della terza puntata perdendo al televoto contro Jane Alexander, Elia Fongaro e Ivan Cattaneo. In questa sua esperienza ha mostrato la sua vera natura di uomo pacato, educato e sensibile ma ha anche ...

Grande Fratello Vip 2018 - daytime 15 novembre in diretta : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.

Grande Fratello Vip - Marchesa D'Aragona demolita ancora : chi bacia Patrizia De Blanck - clamoroso : Alleati nella battaglia contro la Marchesa D'Aragona , ovvero Daniela Del Secco , ora anche nella vita. Sì perché tra Patrizia De Blanck e Achille Giuseppe Tavaglia , meglio conosciuto al pubblico ...

Grande Fratello Vip news : Ivan Cattaneo dichiara di non voler cantare | Video : La prova settimanale del Grande Fratello Vip sarà a tema karaoke. I concorrenti dovranno cantare alcune canzoni molto famose di cantanti del calibro di Laura Pausini, Francesco Gabbani e anche artisti stranieri e internazionali. In palio ovviamente i soldi per la spesa settimanale. Qualcuno, però, ha preso di cattivo gusto la nuova prova del reality show. Ivan Cattaneo, infatti, ha dichiarato di non voler partecipare alla prova e si è rifiutato ...

Grande Fratello VIP stasera non va in onda | 15 novembre : Il Reality Show di Canale 5, Grande Fratello Vip, stasera non va in onda. Oramai gli appassionati del reality show si erano abituati al doppio appuntamento (al lunedì e giovedì) del reality ma questa settimana non sarà cosi. Il motivo è semplice, c’è la partita di Nations League programmata da tempo, vale a dire l’incontro tra le due nazionali Spagna e Croazia. Grande Fratello Vip non in onda il 15 novembre Questa sera, quindi, non ...

Grande Fratello VIP stasera non va in onda a causa della partita - tornerà lunedì : Oggi, giovedì 15 novembre, non andrà in onda la puntata del Grande Fratello VIP 3. Il pubblico ha iniziato immediatamente a domandarsi quali potessero essere i motivi celati dietro questa decisione. In un primo momento si era sospettato di una sospensione improvvisa del reality show di Canale 5 a causa degli ascolti notevolmente bassi delle ultime puntate. Il motivo reale, però, è un altro: Mediaset, che da mesi possiede i diritti della Nations ...

Grande Fratello Vip 2018 : Stefano Sala e Benedetta Mazza come Cecilia e Ignazio? Parla Monte : Hamdy, Monte, Sala Piccola crisi nella casa di Grande Fratello Vip 2018 per Stefano Sala. Ripensando al parallelismo fatto da Alfonso Signorini tra la sua “amicizia” con Benedetta Mezza e il rapporto che si era creato lo scorso anno tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il modello ha scelto di confidarsi con Francesco Monte e Martina Hamdy sulla spinosa questione, pur precisando di essere ancora innamorato della fidanzata Dasha. Per ...

Grande Fratello Vip sospeso? Ecco la decisione di Mediaset : Grande Fratello Vip sospeso? Da alcune ore si rincorrono sul web rumor riguardanti una presunta sospensione del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Su Leggo.it le ultime...

Grande Fratello 2018 - daytime 15 novembre : anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.

Jane Alexander pensa a Gianmarco al Grande Fratello Vip 3 : Jane Alexander: è veramente finita con Gianmarco Amicarelli? Jane Alexander continua ad essere turbata al Grande Fratello Vip 3. Nella notte l’attrice si è confidata con Martina Hamdy e Benedetta Mazza nella zona beauty della casa di Cinecittà. La conduttrice ha parlato del compagno Gianmarco Amicarelli ed è apparsa visibilmente sofferente. All’entusiasmo per la simpatia inaspettata nata per Elia Fongaro, si associa spesso nella ...

