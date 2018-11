Il governo verso l' accordo sull' Ici Dalla Chiesa un miliardo di euro

La Chiesa e l'Ici da pagare : governo verso un'altra 'pace fiscale' : ... le attività potenzialmente coinvolte sono davvero molte e vanno da quelle della scuola alla sanità, dalla cultura all'assistenza, e non sono tutte della Chiesa, ma riguardano tutto il mondo no ...

Pace fiscale con la Chiesa : governo verso maxi-sanatoria sull'Ici non versata : Secondo il ministero dell'Economia in ballo ci sarebbero 4,8 milioni di euro relativi a sei annualità

Nicola Zingaretti : "Il governo va verso la crisi - il Pd si prepari alle elezioni" : Per Nicola Zingaretti il governo potrebbe non avere una vita lunga e il Pd deve prepararsi a questa eventualità: "Non mi stupirei se si tornasse a votare in primavera, in contemporanea con le Europee - ha detto in un'intervista a La Stampa il presidente della Regione Lazio - nel Pd dobbiamo essere pronti"."L'esecutivo - avverte il candiato alla segreteria dem - rischia di implodere: non sarà in grado di affrontare la finanziaria ...

Brunetta : 'Grazie a questo governo di buoni a nulla - l'Italia va verso la recessione' : L'onorevole Renato Brunetta [VIDEO], deputato di Forza Italia, pare tutt'altro che ottimista riguardo agli effetti che la manovra finanziaria, targata M5S-Lega, avra' sull'economia italiana. Nel suo ultimo post sul suo blog personale Free News Online, l'ex Ministro della pubblicazione amministrazione e dell'innovazione ha riportato che la manovra economica avra' pochi effettivi positivi sul PIL, perché è fatta di pochi investimenti produttivi ...

Decreto sicurezza - il governo verso la fiducia : E’ iniziata nell’aula del Senato la discussione generale, con l’intervento del relatore leghista Stefano Borghesi, del Decreto legge sicurezza e immigrazione che scadrà il 3 dicembre. Secondo fonti della maggioranza, legate al Movimento 5 Stelle, il governo ha deciso di porre la questione di fiducia su quello che è considerato il cavallo di battag...

governo verso una crisi - la Lega ci fa un pensierino : ... pur senza dichiararlo, ed è tra tutti il meno preoccupato dell'eventuale ricorso anticipato alle urne che, al contrario, segnerebbe la fine dell'esperienza politica di Luigi Di Maio, in forti ...

governo : Bonomi - in legge bilancio ostilità verso imprese : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - "Certamente in Italia il clima in cui lavorano le aziende è peggiorato. Per dirla tutta si è generata un'ostilità nei confronti delle imprese che non avevamo mai visto prima. È un grave errore, perché l' impresa è il vero incubatore della coesione sociale". Così Carlo Bo

governo - allarme decreto sicurezza : verso ipotesi voto di fiducia | Conte : serve sintesi politica e responsabilità : Il decreto legge sicurezza "si espone a un dibattito in aula e quindi ci possono essere delle osservazioni critiche che sono benvenute, ma poi ci deve essere un momento di sintesi politica e tutti ...

governo - allarme decreto sicurezza : verso ipotesi voto di fiducia : Mentre non si placa la pressione dei cosiddetti "dissidenti M5s sul decreto sicurezza, rischia di allargarsi il fronte dei contrari M5s nel momento in cui il provvedimento arriverà all'esame dell'Aula.

Manovra bocciata da Ue - governo verso lo scontro con l'Europa - Di Maio : 'Avanti così' : La lettera arrivata al ministro dell'Economia Tria partita da Bruxelles parlava chiaro. In Europa non c'era grande simpatia verso la Manovra finanziaria italiana. Non a caso era stata accompagnata da termini come deviazione inaccettabile e non erano mancate dichiarazioni informali di Juncker e Moscovici che invitavano l'Italia a rivedere quanto stava facendo. Il motivo? Il governo italiano ha scelto di innalzare troppo il deficit fino al 2,4% in ...

governo Lega-M5S sotto assedio - spread verso 330 pb - : Ieri, dopo la chiusura dei mercati, il commissario Pierre Moscovici ha consegnato al ministro dell'Economia Giovanni Tria una lettera in cui Bruxelles chiede chiarimenti sulla manovra, che viene ...

Pensioni - verso il blocco degli aumenti? I conti che preoccupano il governo : In assenza di novità legislative dal 1° gennaio 2019 tornerebbe in vigore il meccanismo della perequazione: si tratterebbe...

Pensioni - governo verso Quota 100 con finestre 'fisse' : oggi il CdM sulla Manovra : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, lunedì 15 ottobre, riguardano il Documento programmatico di Bilancio che dovra' essere licenziato entro la giornata odierna dal Consiglio dei Ministri per l'invio del testo alla Commissione Europea. I tecnici di Palazzo Chigi e dei ministeri stanno lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli e le ultime limature del testo. Per quanto riguarda il superamento della Legge Fornero attraverso Quota 100, ...

Giochi 2026 - Stoccolma verso il ritiro. Giorgetti 'Messi meglio del governo svedese' : ... sarebbe una sconfitta per il Cio, il segno che candidarsi alle Olimpiadi ormai è sempre più complicato ma sarebbe il trionfo ovviamente per lo sport italiano. A 'chi si lamenta del governo italiano',...