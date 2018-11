Il governo sta pensando a una pace fiscale per recuperare l’Ici non pagato dalla Chiesa

ThyssenKrupp - è ancora stallo sull’arresto dei tedeschi. Rossomando (Pd) : “governo immobile” : “Nei giorni scorsi il ministero ha sollecitato nuovamente la definizione del procedimento chiedendo di ricevere informazioni”. “Mi sarei aspettata un po’ di concretezza sui passi compiuti e non sulle intenzioni”. Sulla richiesta di arrestare i due manager della ThyssenKrupp Acciai Speciali, l’ex ad Harald Espenhahn e il dirigente Gerald Priegnitz, condannati rispettivamente a 9 anni 8 mesi di carcere e 6 anni e 10 mesi per il rogo ...

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato dal Senato emendamento su cui era stato battuto il governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Bcc - emendamento Lega per eliminare obbligo di adesione ai gruppi unici. Ma governo resta cauto : “Ragioniamo” : Stravolgere la riforma sulle banche popolari varata dal governo Renzi nel 2015 con l’eliminazione, de facto, dell’obbligo di adesione delle Bcc ai gruppi unici. Lo prevedono gli emendamenti al Dl fiscale della Lega, depositati in commissione Finanze del Senato, secondo cui le “banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale”. Tuttavia ...

Conte : 'Questo governo è per la libertà di stampa. Non temete' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il governo dell'Ecuador vende la foresta pluviale ai cinesi : Amazon Watch, l'organizzazione no-profit con sede in California fondata nel 1996 per proteggere la foresta pluviale e promuovere i diritti delle popolazioni indigene nel bacino amazzonico, ha denunciato un tentativo del governo ecuadoriano di mettere all'asta più di tre milioni di ettari di foresta a compagnie cinesi.Secondo Amazon Watch, la decisione del governo di Quito sarebbe stata presa contro la volontà di sette gruppi ...

Boeri : 'Sulle pensioni i conti del governo non tornano e lo spread sta riducendo gli assegni' : Sulle pensioni, ed in particolare l'uscita con 62 anni di età e 38 di contributi, i conti del governo non tornano. Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Tito Boeri, nel corso di un incontro dedicato ...

"È ora di dire basta al circo con animali : il governo deve intervenire urgentemente" : Entro il 27 dicembre il governo deve emanare un decreto legislativo sul superamento dell'uso degli animali nei circhi come...

Gentiloni e la stagione di governo : «Banche? Fu tentato suicidio del Pd» : Ma la frittata politica e istituzionale è comunque fatta. Non mi è facile, neppure con il senno di poi, capire le ragioni che hanno spinto il Pd a quello che si è rivelato un vero e proprio autogol. ...

"Basta circhi con animali in Italia - ora il governo deve intervenire" : Secondo dati Eurispes sono spettacoli non più graditi al 70% degli Italiani, che chiede esibizioni di trapezisti, acrobati e giocolieri, non più di giraffe e cavalli considerati ancora attrazioni ...

"Basta circhi con animali in Italia - ora il governo deve intervenire" : L'associazione Essere animali: "D'accordo il 70% della popolazione, ma serve un decreto legislativo entro fine anno. Già 50 paesi nel mondo hanno emanato divieti"

Per recuperare terreno il M5S vorrebbe Di Battista nel governo. Chi uscirà? Ecco i ministri in bilico : Qualche tempo fa si era anche parlato di effettuare alcuni spostamenti facendo dimettere il ministro all'Economia Tria , mettendo al suo posto Paolo Savona , attuale ministro per gli Affari Europei,, ...

Oggi la risposta del governo alla lettera Ue sulla manovra. Dubbi su Reddito e quota 100 per le pensioni : In programma un Consiglio dei ministri straordinario ma le ultime audizioni di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno evidenziato perplessità su alcuni provvedimenti -

Stati Uniti-Afghanistan : Washington potrebbe chiedere al governo afgano di sospendere le elezioni : Il conflitto in Afghanistan ha tormentato tre presidenti statunitensi e la mossa sarebbe il segno dell'urgenza dell'amministrazione Trump di una svolta politica concreta. Alcuni funzionari temono ...