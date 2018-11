Il futuro delle banche non è nel piccolo mondo antico

Presto cambieranno le Unità di Misura : ecco “il futuro prossimo dei pesi e delle misure” : È tempo di decidere il futuro del sistema di Misura più usato in tutto il mondo. Dopo decenni di studi e di esperimenti gli scienziati sono pronti per una revisione epocale del Sistema Internazionale delle Unità di Misura. Spetta ora alla ventiseiesima Conferenza Generale dei pesi e delle Misure, riunita a Versailles dal 13 al 16 novembre 2018, sancire il passaggio alla nuova era. Il Sistema Internazionale è l’erede del Sistema Metrico Decimale ...

Come saranno gli impianti audio delle auto del futuro : Siamo stati nel silenzio del deserto del Nevada e abbiamo guidato una Toyota Camry Hybrid, una berlina di dimensioni “americane” che a causa dei riflessi lenti dell’ibrido nelle ripartenze, a fatica siamo riusciti a gestire negli incroci made in Usa con strade a otto corsie. Ottima invece l’esperienza con la musica a bordo, i sei altoparlanti hanno permesso di ricreare un ambiente in cui sia chi è alla guida sia i passeggeri si sentono immersi ...

Sant'Anna Pisa-IIT presentano progetto per lo sviluppo sostenibile delle tecnologie robotiche del futuro : Scienza, tecnologia e societa' dovranno co-evolvere in modo nuovo, continua la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Gli obiettivi del progetto ruotano attorno a 3 pilastri principali: 1, l'...

5G in Italia - tutte le incognite sul futuro delle nuove reti : 5G (Josep Lago/AFP/Getty Images) Dopo l’asta dei record, gli Italiani hanno solo una certezza: tanti tanti soldi arriveranno allo Stato dagli operatori telefonici per le frequenze del 5G. Ma troppe incognite attanagliano il futuro della quinta generazione di rete mobile in Italia. Ci sono contenziosi in corso. Pendono ricorsi del Tar del Lazio, da parte di Vodafone e Iliad, sulla decisione dello Stato di prorogare a Tiscali alcune analoghe ...

Imprese - il futuro è sempre più verde : un quarto delle aziende puntano sulla green economy : Il futuro dell'economia è sempre più green: la risposta verde alla crisi Boom dei green jobs.

Ferragamo e gli altri : il futuro difficile delle dinastie della moda italiana : Versace, Prada, Zegna. Le grandi case della moda italiana vivono in maniera diversa il passaggio di consegne fra fondatore ed eredi. In genere vince l’apertura a un management esterno. Ma c’è chi preferisce tenere tutto in casa, non sempre con successo...

Il Paradiso delle Signore - intervista esclusiva ad Alessandro Fella : "In futuro vorrei tornare in teatro...il teatro è vita!" : Abbiamo incontrato Alessandro Fella interprete di Federico Cattaneo nell'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore.

Smart Cities - il futuro delle città : Questo modello risponde a una delle grandi sfide dell'economia circolare , che è il "Pagamento per la generazione" dei rifiuti che permetterà di incentivare il tasso di riciclaggio o di riduzione del ...

Il futuro è a Treviso con il progetto avveniristico e sostenibile di Stefano Boeri per Ca’ delle Alzaie sul fiume Sile [FOTO] : “Al posto di una fabbrica abbandonata, tre piccoli edifici sulla riva del fiume ospitano sulle loro facciate 120 alberi e 400 arbusti che da soli sono in grado di produrre più di 2,7 tonnellate di ossigeno all’anno. Una presenza discreta che ricompone il rapporto tra la città di Treviso, a due passi dalle antiche mura, e il fiume Sile”. Stefano Boeri Stefano Boeri Architetti firma il progetto Ca’ delle Alzaie a Treviso: tre edifici immersi in un ...

I colori delle auto del futuro : Quanto lavoro di ricerca e sviluppo c’è dietro le colorazioni delle automobili e come si arriva a definire quali siano le tinte giusto per un modello o per un altro? Lo abbiamo scoperto durante “Human Icon”, l’evento che la multinazionale PPG organizza ogni due anni a Torino per presentare la nuova linea colore. In questo caso si tratta di quella del Gruppo FCA, con cui PPG collabora da svariati decenni. Stile e funzionalità sono i ...

Dal secondo posto al Lombardia al Giro 2019 - a tutto Nibali : “futuro? Sono arrivate delle offerte - ma…” : A tutto Vincenzo Nibali: le parole dello Squalo dello Stretto dopo il secondo posto a Il Lombardia Un Vincenzo Nibali eroico, oggi a Il Lombardia: lo Squalo dello Stretto ha tenuto duro fino alla fine, ma è dovuto arrendersi a Thibaut Pinot, vincitore della Classica delle Foglie Morte. Sul traguardo di Como, però, gli applausi Sono tutti per il messinese della Bahrain Merida, che nonostante fosse stato raggiunto dal gruppetto, è riuscito ...

Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome - mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro : In futuro arriveranno su Google Chrome una nuova scheda Esplora e una interfaccia rinnovata per la gestione delle password salvate. L'articolo Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome, mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro proviene da TuttoAndroid.

Savona - "Diritto al futuro" - un convegno in occasione della "Giornata delle Bambine e delle Ragazze" : "Diritto al futuro", questo il titolo del convegno organizzato dal Comune di Savona in occasione della "Giornata delle Bambine e delle Ragazze" indetta dall'ONU. Appuntamento sabato 13 ottobre nella ...

Crescere nell'era digitale. L'uso delle nuove tecnologie nell'infanzia - nell'età scolare e adulta : quale futuro? : ... l'alfabetizzazione digitale di adulti e bambini; le nuove tecniche didattiche; le patologie digitali, fino ai comportamenti di dipendenza e compulsività; il mondo virtuale dei videogiochi; i social ...