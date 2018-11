Il Festival delle Lanterne in Thailandia è l' evento più colorato dell' anno una magia per

Le ferite delle dittature e le forza delle donne - a Trieste il Festival di cinema latinoamericano : Le ferite lasciate dalle dittature militari, i ritratti di donne forti ma anche la voglia di ridere. È il ritratto dell'America Latina che vedremo nei film del Festival del cinema Latino Americano di ...

A Fano e Pesaro la I edizione di Via del Canto : il Festival Internazionale delle Musiche dal Mondo : Prende il via il 1 Novembre la prima edizione di Via del Canto, il Festival Internazionale delle Musiche dal Mondo. Le città marchigiane di Fano e Pesaro saranno il palcoscenico di artisti internazionali. Arriveranno nelle città adriatiche l'attivista politica, performer pakistana Sheema Kermani e la senegalese Coumba Gallo, per un Festival che racconta l'integrazione attraverso la musica.Continua a leggere

DOKFestival LEIPZIG 61 - Apertura nel segno di Herzog e delle "quote roa" : Accanto al direttore del festival Leena Pasanen, il Sottosegretario di Stato al Ministero per la Scienza e l'Arte Uwe Gaul e il Vice Sindaco per gli Affari Culturali di Lipsia, il dott. Skadi ...

ZEBRA CROSSING. Festival delle Serie TV di Milano : La conoscenza del mondo prima dell'era digitale ci chiedeva di entrare sempre più a fondo in un oggetto di studio, in modo tale da sviscerarne i più reconditi dettagli e farli propri. Lo stesso modo ...

Giardini delle Esperidi Festival 2018 - successo per la Calabria che non ti aspetti : ... lo spirito progettuale di Giardini delle Esperidi è costituito da tutta la parte del Festival dedicata ai giovani : mostre, spettacoli teatrali, conversazioni sulla Calabria archeologica, storica e ...

M5s non si presenterà alle elezioni provinciali/ "Festival delle correnti e degli accordi tra partiti" : M5s non si presenterà alle elezioni provinciali. Ultime notizie, la protesta del movimento pentastellato: "Festival delle correnti e degli accordi tra partiti"

INGV : la Tettonica delle Placche in mostra per il Festival della Scienza : Accompagnare il pubblico in un viaggio che ripercorre la storia delle primissime osservazioni sulla forma e composizione della Terra fino alla enunciazione della teoria della deriva dei continenti, passando per il contributo fondamentale offerto dalle scoperte scientifiche dagli albori della sismologia fino ad oggi. È questo l’obiettivo della esposizione Il Pianeta dei Cambiamenti – Tettonica delle Placche: storia e implicazioni di ...

Festival delle Letterature Migranti a Palermo : tanti autori e 90 eventi letterari : Sbarca a Palermo il Festival delle Letterature Migranti alla quarta edizione, si svolgerà dal 17 al 21 ottobre e coinvolgerà nel programma che include quasi 90 eventi letterari, autori come Francois Beaune e Adriano Sofri. Gli eventi spazieranno dall'arte contemporanea al cinema per farci riflettere su quanto la letteratura è per natura migrante.Continua a leggere

“Roma Pet Carpet Festival” al Teatro delle Muse il 14 ottobre : ARRIVA UN FESTIVAL DI CORTI TUTTO DEDICATO AGLI ANIMALI Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello condiviso tra amici umani e a quattro zampe, che sarà raccontato domani in occasione della prima edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival. Al Teatro delle Muse, in via Forlì, tanti appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità ...

SKAM e Baby al Festival delle Serie TV il mondo italiano dei teen drama : Le prime giornate della prima edizione del Festival delle Serie tv sono state caratterizzate dai ragazzi. Il nuovo filone narrativo del teen drama, le storie di ragazzi, di adolescenti pensate per adolescenti ma con la speranza e la voglia di conquistare anche gli adulti, come ha auspicato il regista e showrunner di SKAM Ludovico Bessegato.Proprio SKAM, presente nelle giornate seriali milanesi del Festival delle Serie tv, inseme a Baby e alla ...

Milano : al via 'Super - il Festival delle periferie' (2) : (AdnKronos) - La festa diffusa avrà l’obiettivo di lanciare cinque laboratori itineranti nelle zone interessate dal Bando alle periferie del Comune di Milano di cui Super è aggiudicatario, coinvolgendo anche i quartieri limitrofi. Sono invitati a partecipare rappresentanti dell’amministrazione, coop

"Festival delle Scienze" - tre giorni di eventi per la seconda edizione : Insieme, nel nome della scienza. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: Festival delle Scienze " Montegabbione

Festival Miti contemporanei - Calabrò : "alla scoperta del mito e delle nostre radici" : Diversi saranno gli incontri di letteratura, spettacoli teatrali, performance artistiche di vario genere, che avranno luogo all'interno della splendida cornice del nostro patrimonio cittadino che si ...