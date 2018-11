Il creatore della patata OGM nutre dei dubbi sui suoi effetti sulla salute

Breaking Bad - il film : il creatore della serie TV ci sta lavorando : Ancora non è chiaro se verrà distribuito nelle sale cinematografiche oppure se resterà nel mondo della televisione, come le serie che lo hanno ispirato. Ultimo dettaglio: pare che il titolo ...

Breaking Bad si espande : in arrivo un film scritto dal creatore della serie Vince Gilligan : La moda del momento che arriva dagli Stati Uniti in ambito televisivo sembra essere quella di creare degli universi televisivi in grado di espandersi in forme e modalità diverse. Creare o usare un brand forte già esistente e da quello aprire una sorta di universo parallelo in cui inserire vari elementi. Non solo spinoff che hanno creato l'universo delle forze dell'ordine di Chicago o hanno riunito la scientifica degli Stati Uniti con i ...

Il creatore della nuova serie tv con Nina Dobrev licenziato per comportamento inappropriato : Fam è una nuova serie tv comedy ordinata in 13 episodi che ancora deve andare in onda e già fa parlare di sé, ma non in senso positivo. La serie tv, molto attesa vista la presenza di Nina Dobrev in cerca di rilancio dopo l'addio a The Vampire Diaries, andrà in onda soltanto nel corso del 2019 su CBS, la rete di The Big Bang Theory e NCIS per capirci, ma deve fare i conti con un serio problema avvenuto dietro le quinte.Come rivelato in ...

Charlie Brooker - creatore della serie fenomeno “Dietro lo specchio” : Black Mirror non è più solo una serie televisiva e il suo creatore non è più solo un geniale sceneggiatore. Quando uno show diventa un’espressione gergale ha fatto il salto in un altro mondo, quello parallelo e superiore delle icone, dove dire «è una cosa da Black Mirror» è diventato sinonimo di un fatto inquietante legato alle conseguenze inaspett...