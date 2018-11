Ici alla Chiesa | il governo chiederà un miliardo al Vaticano

Lauren Celentano ad AmIci 18? La verità sulla partecipazione della ballerina alla nuova edizione : Lauren Celentano ad Amici 18 sì oppure no? I fan iniziano a farsi domande importanti sulla nuova edizione del talent show di Maria De Filippi che prenderà il via, ufficialmente, solo sabato 17 novembre, e una di queste riguarda proprio la ballerina rivelazione della scorsa edizione. Irama ha vinto Amici 2018 ma sicuramente Lauren Celentano non è passata inosservata e adesso i fan vogliono sapere se tornerà o meno tra i professionisti come si ...

Desireé - portavoce ex penIcillina : 'Consegnammo noi alla polizia uno dei ricercati per la morte' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Allerta Meteo - allarme per il maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - SIcilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Niccolò Bettarini - figlio di Simona Ventura - vIcino alla 'tentatrice' Carolina Schiavi : Nuovo amore per Niccolò Bettarini? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, più precisamente da quando il ragazzo è stato beccato in atteggiamenti più che amichevoli con una persona che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene. Stiamo parlando di Carolina Schiavi, la single di Temptation Island che ha fatto "sbandare" Gianpaolo Quarta l'estate scorsa: tra la giovane e il figlio di Simona Ventura e ...

AntIcipazioni Una Vita : Ursula viene accoltellata dalla figlia Olga : Prosegue l’appuntamento con la popolare e appassionante soap opera di origini spagnole “Una Vita” ambientata nel piccolo quartiere di Acacias 38. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 le prossime settimane dopo l’ingresso di Blanca, Samuel, e Diego Alday, giungerà una donna desiderosa di vendetta. La persona in questione è Olga Dicenta, che dopo aver minacciato la madre Ursula in diversi modi si renderà protagonista di ...

F1 - dalla Germania : «Kubica vIcinissimo alla Williams» : LOW PROFILE Durante il week end di gara in Brasile, prima delle rivelazioni di Auto Motor und Sport, quindi,, Kubica aveva smorzato i toni di un suo probabile ingaggio: ' Non è vero che ho già ...

Migranti - allarme sulla scabbia : "Boom di medIcinali venduti" : ... molto spesso extracomunitari, che frequentano la scuola primaria e secondaria ma anche richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza del territorio e provenienti da Paesi del Terzo Mondo ...

Pace fiscale : come il Governo proverà (forse) a recuperare i 5 mld di Ici dalla Chiesa : Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che chiede all'Italia di trovare un modo per recuperare i miliardi di euro di ICI non versati dalla Chiesa, il Governo costretto a trovare una soluzione. L'idea sarebbe quella della "Pace fiscale" anche con il Vaticano, con una sorta di rottamazione ad hoc delle cartelle.Continua a leggere

"Studi umanistIci : perché il loro futuro è indispensabile alla scienza". Se ne parla venerdì a Porto San Giorgio in un convegno organizzato dal Liceo Annibal Caro : Gli studi umanistici, così discussi tanto da essere andati addirittura sotto processo, sono in realtà una preziosa risorsa del futuro, una necessità per la scienza , che per infondata tradizione ...

Pace fiscale o maxi sconto : le idee del Governo per recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa : Cercare una Pace fiscale tra Italia e Vaticano per risolvere la grana degli arretrati Ici che la Chiesa deve allo Stato per il periodo 2006-2011. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero, è questa l'ipotesi alla quale sta pensando il Governo alle prese con la grana piombata una settimana fa su Palazzo Chigi quando la Corte di giustizia Ue ha riaperto il caso dei rapporti tra Stato e Vaticano in materia di tasse. Occorre ...

Manovra - nella lettera alla Commissione Ue confermati defIcit al 2 - 4% e stime di crescita : Dopo la bocciatura del Fondo monetario internazionale arrivata oggi, fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che restano confermate le stime di crescita e l'obiettivo di deficit/Pil per il 2019. Sul tavolo del Cdm di questa sera c'è la lettera di risposta sulla Manovra da inviare entro oggi alla Commissione Ue.Continua a leggere

Blockchain e bitcoin - sono stato alla Crypto Coinference e ho capito che il futuro è vIcino : L’8 dicembre del 2018 si è svolta la prima Crypto Coinference a Milano, conferenza italiana sulle criptovalute e Blockchain. L’evento, organizzato da Francesco Redaelli e Federico Lagni, ha avuto risonanza nazionale e ricevuto persino l’attenzione del Tg1. La manifestazione, unica nel suo genere nel panorama italiano, ha spiccato per almeno tre ragioni differenti. Primo, l’esperienza dei relatori. L’evento è riuscito ad aggregare i principali ...

Dalla plastica rIciclata la prima 'casetta-rifugio' : Una 'casetta-rifugio' realizzata interamente in plastica riciclata. Il primo prototipo al mondo, realizzato da Corepla e dall'Ong Waste Free Ocean è stato esposto alla Fiera di Rimini, in occasione di Ecomondo.

Giovane ucciso con 4 colpi alla testa : fermato un amico con l'accusa di omIcidio : C'è un fermo per l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il ventisettenne trovato morto nella sua casa di Casteldelbosco, frazione del comune di Montopoli Valdarno, nel Pisano. Si tratta di Danny Scotto, ...