agi

: I trafficanti di Napoli festeggiano la comunione con confetti a forma di proiettile - contribuenti : I trafficanti di Napoli festeggiano la comunione con confetti a forma di proiettile - rep_napoli : Blitz dei Carabinieri, arrestati tre trafficanti: business da 7 milioni di euro l’anno [news aggiornata alle 07:02] - bassairpinia : Napoli: blitz dei Carabinieri per l’arresto di 3 trafficanti. A casa di un indagato trovate bomboniere a forma di p… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ci sono anche bomboniere edi pistola e proiettili dorati per ricordare il giorno della primadi un nipote tra gli oggetti trovati in casa di uno dei presuntidi droga arrestati in un blitz dei carabinieri a. I militari della compagnia di-Stella hanno compiuto gli arresti nei quartieri di Secondigliano e Miano al culmine di una indagine sullo spaccio nella Masseria Cardone, una zona del quartiere di Miano ritenuta da sempre la roccaforte del clan Licciardi dove il 18 luglio scorso i militari sequestrarono oltre 11 chili di hashish e 600 grammi di cocaina pura nonché manoscritti contenenti numeri, nomi e sigle riconducibili al traffico. Analizzando i manoscritti si è risusciti a stimare un giro d’affari in quella zona pari a circa 20.000 euro al giorno e oltre 7 milioni di euro l’anno. ...