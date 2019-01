I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

Fuori dalla mostra di Banksy nascono due nuovi murales : Tvboy a Milano : Al museo Mudec di Milano è in corso, dal 20 novembre 2018 (fino al 14 aprile 2019), l’ennesima mostra su Banksy NON autorizzata da Banksy, il più noto e allo stesso tempo ignoto artista del panorama della street art.Infatti l’artista non autorizza nessuna mostra e lo scrive a chiare lettere sul sito ufficiale nella sezione “show”, traducendo approssimativamente:"i membri del pubblico dovrebbero essere consapevoli che c'è stata una recente ondata ...

Santa Chiara Ferragni con l'Acqua Benedetta : il murales di Tvboy : 'Santa Chiara con Acqua Benedetta'. Si intitola così l'ultimo murales dello street artist Tvboy comparso questa mattina in Via Torino, nel cuore di Milano . 'Un murales che con ironia, vuole far ...