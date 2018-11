I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini

agi

(Di giovedì 15 novembre 2018) Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz disegnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso unraffigurante i due "consoli" del governo gialloverde. Affiancati ma di spalle, entrambi hanno una camicia bianca e una fascia con il simbolo del proprio partito legata al braccio. Dietro di loro un cuore ferito, medicato con dei cerotti. I due politici hanno la faccia seria e tengono in mano un cellulare da cui esce il simbolo di Facebook per il “like”, ovvero la mano con il pollice alzato.ha una cravatta verde, Diuna gialla. L'opera si ...