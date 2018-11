I morti per gli incendi in California sono 59

Dl Genova - Casellati riprende il Senato : “Rispetto per i morti - pesano sulle coscienze di tutti”. Poi minuto di silenzio : “I 43 morti di Genova pesano sulla coscienza di tutti, avrei desiderato un’Aula diversa”. Dopo la bagarre a Palazzo Madama, causata dall’esultanza del ministro Toninelli dopo l’approvazione che ha fatto insorgere le opposizioni, è stata la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a riprendere l’Aula, ammonendo i Senatori. “Vorrei accogliere la proposta del Senatore Andrea Marcucci di ...

Incendi California - sale ancora il bilancio delle vittime : 56 morti e oltre 100 dispersi : Gli Incendi che attanagliano la California continuano a mietere vittime e a distruggere case. Mentre continuano le ricerche l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità americane parla di cinquantasei morti e almeno centotrenta persone ancora disperse. Nei roghi sarebbero state distrutte più di ottomila case.Continua a leggere

Si aggrava il bilancio vittime degli incendi California : 56 morti e almeno 130 dispersi : 1/16 AFP/LaPresse ...

Centinaia di uccelli morti per attivazione rete 5G : perché è una notizia falsa : Un video con protagonisti Centinaia di uccelli morti per l'attivazione della rete 5G in Olanda sta letteralmente facendo il giro del web, o meglio dei social, nel corso delle ultime ore. La notizia è veicolata in Italia da numerosi siti"complottisti" che, conformi alla loro macabra missione, stanno contribuendo a gettare del panico sugli effetti della tecnologia di connessione ultra-veloce. C'è forse qualche fondamento di verità nell'episodio ...

Crollo ponte Morandi - 43 rose bianche per ricordare i morti : A tre mesi dalla tragedia a Genova commozione e dolore alla cerimonia per la commemorazione delle vittime, presenti anche tanti sfollati

I morti per gli incendi in California sono almeno 48 : almeno 48 persone sono morte a causa dei grandi incendi in California, mentre ci sono ancora decine di dispersi. Le nuove stime ufficiali sono state fornite insieme ad alcuni aggiornamenti sul lavoro di contenimento delle fiamme. Il lavoro di contenimento

Taranto - precipitano da una gru in movimento : morti due operai edili : Stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione di un palazzo quando il braccio meccanico che reggeva il cestello della gru si è rotto, facendoli precipitare nel vuoto. Vittime dell’ennesimo incidente sul lavoro sono due operai, che stavano ristrutturando un palazzo nel quartiere Tamburi di Taranto. Si tratta di Giovanni Palmisano, di 33 anni, titolare di un’azienda edile di Locorotondo e Angelo D’Aversa, di Statte, dipendente di ...

Cadono dal cestello elevatore - morti due operai a Taranto : Taranto - Prima di salire sulla gru si erano fermati a prendere un caffè in un bar della zona. Erano da poco passate le 7.30, stamane, quando due operai impegnati in lavori di rifacimento...

Cadono dal cestello elevatore - morti due operai a Taranto : Taranto - Prima di salire sulla gru si erano fermati a prendere un caffè in un bar della zona. Erano da poco passate le 7.30, stamane, quando due operai impegnati in lavori di rifacimento della ...

Cadono dal cestello elevatore - morti due operai a Taranto : Taranto - Prima di salire sulla gru si erano fermati a prendere un caffè in un bar della zona. Erano da poco passate le 7.30, stamane, quando due operai impegnati in lavori di rifacimento della ...

Taranto : altre morti bianche - due operai precipitano a terra da gru a Tamburi : Erano all'interno di un cestello semovente, quando a un certo punto lo stesso si è staccato dal braccio che lo sosteneva, facendo precipitare a terra i due operai intenti a lavorare su una facciata ...

Incendi in California - oltre 40 morti e centinaia di dispersi | : Mentre le fiamme continuano ad avanzare verso sud, le autorità parlano del rogo più mortale della storia dello Stato. Il numero degli sfollati è arrivato a 150mila. Trump, dopo giorni di attesa e ...

Taranto - morti due operai edili : non avevano casco né imbracature | : I due erano impegnati in un lavoro di ristrutturazione in uno stabile nel rione Tamburi. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe rotto il braccio che solleva la piattaforma che per consentire di ...

Incidente sul lavoro a Taranto - morti due operai edili : Padre e figlio stavano lavorando du un cestello elevatore quando il braccio che lo sostiene si è rotto, facendoli precipitare al suolo - Ancora morti sul lavoro. A Taranto, due operai edili hanno ...