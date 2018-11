' I gorilla di montagna crescono | si stanno ripopolando'

Africa - rara vittoria della conservazione delle specie : la popolazione dei gorilla di montagna sta aumentando : Dopo aver quasi affrontato l’estinzione, i gorilla di montagna stanno lentamente recuperando. L’International Union for Conservation of Nature (IUCN), in Svizzera, ha infatti aggiornato lo status degli animali da “gravemente in pericolo” a “in pericolo”, una definizione almeno un po’ più promettente per quanto ancora precaria. Ora ci sono oltre 1.000 gorilla di montagna in libertà dai 680 di un decennio fa, “un importante successo di ...