I film italiani prima al cinema | poi on line

European Film Awards - due film italiani in corsa come Miglior film europeo : Ieri sono state annunciate a Siviglia le candidature per l' European film Awards . Le premiazioni si svolgeranno il prossimo 15 Dicembre. Tra i tanti film in concorso spuntano ben 8 nomination per due ...

La BBC stila la classifica dei più bei film non in lingua inglese nella top ten tre italiani : La BBC ha chiesto ai principali critici cinematografici di scegliere i migliori film non in lingua inglese della storia del cinema, una classifica di cento titoli. nella top ten ci sono ben tre film ...

Martin Scorsese e i suoi 9 film classici italiani preferiti alla Festa di Roma 2018 : Ne Il Posto c'è un tema particolare, questo ragazzo che entra in un mondo nuovo, la disperazione post bellica che è ormai superata, ma con essa anche le promesse della società a un certo punto ...

Martin Scorsese : «Con i film italiani mi sentivo in famiglia» : ROMA - Martin Scorsese si presenta in smoking all'appuntamento con il pubblico romano e viene accolto da una calda standing ovation. Poi si accomoda e si gode le nove sequenze di altrettanti film ...

Martin Scorsese - premio alla carriera alla Festa di Roma : “Ecco i miei film italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma : «I film italiani mi hanno cambiato la vita» : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe...

Bohemian Rhapsody : il 23 ottobre il film sui Queen in anteprima nei cinema italiani : Con un mese di anticipo rispetto alla data ufficiale, nelle sale italiane il prossimo 23 ottobre arriva una gustosa anteprima mondiale di Bohemian Rhapsody, il film documentario che racconta la storia dei Queen. La proiezione comincera' con la diretta, alle ore 20:30 dal Red Carpet dalla Wembley Arena di Londra, dove si terra' l’anteprima mondiale del film, e poi prora' con la messa in onda di Bohemian Rhapsody. La 20th Century Fox e la Regency ...

I film italiani al cinema nel mese di ottobre : La nuova stagione sta entrando nel vivo e il cinema italiano mostra già i muscoli con film interessanti, diversi per genere, ispirazione e intuizione. Nel mese di ottobre, per esempio, si registra l’arrivo nelle sale di commedie originali come “La fuitina sbagliata”, ma anche noir come “Un nemico che ti vuole bene” e storie che toccano il cuore come “Euforia”. Ecco tutti i film italiani da non perdere ...

Indivisibili e gli altri : 5 piccoli grandi film italiani da riscoprire : Caratterizzato da un approccio privo di retorica e banali edulcorazioni, La ragazza del mondo si alimenta di una sceneggiatura solida e ben sviluppata, scritta a quattro mani dallo stesso regista con ...

Sulla mia pelle - Occhipinti si dimette dell’Anica. “Troppe polemiche - per molti film italiani Netflix è un’opportunità” : Visioni pubbliche “pirata”, tensioni tra esercenti, ma anche un’attenzione mediatica e un successo di pubblico senza precedenti. Sulla mia pelle, il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, a sei giorni dall’uscita ufficiale continua quotidianamente a far parlare di sé. Oggi è il turno delle dimissioni di Andrea Occhipinti dal ruolo di presidente dei distributori dell’Anica, la più importante associazione del cinema italiano dove si ...

Leggi razziali - “1938 – Diversi” : il film che racconta come Mussolini trasformò gli ebrei in nemici e educò gli italiani a odiarli : “Mi sono accorto di essere ebreo il giorno che mio padre è stato licenziato dall’orchestra dell’Eiar e siamo diventati una famiglia miserabile” racconta Aldo Zargani, che sembra ancora quasi incredulo. “La maestra ci spiegò la differenza tra le razze umane, poi disse il mio nome e mi disse che dovevo uscire: mi ritrovai da solo, in cortile, a piangere” ricorda Roby Bassi, ancora con la voce incerta. Liliana Segre sente ancora i cani ...