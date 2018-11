Hunter Killer | negli abissi affoga anche la suspense

Hunter Killer - il rapporto tra Usa e Russia è una vecchia e cara rivalità : Non di rado, pure negli anni di più buia guerra fredda, il cinema americano ha incoraggiato il disgelo con i russi (lo fecero Schwarzenegger con Danko e Stallone con un discorso epico dopo aver battuto Ivan Drago in Rocky IV), ma stavolta siamo davvero da un’altra parte. Non sono più quegli anni di guerra ideologica, né è più l’era del cinema muscolare superpatriottico di stampo reaganiano. Hunter Killer – Caccia Negli Abissi ne è ben ...