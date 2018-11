Ha preso il via oggi | il processo d' appello su ' Gettonopoli'

Pavia : sorpreso con oltre 200 grammi di marijuana - denunciato : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Un ragazzo di 21 anni è stato sorpreso a Voghera, in provincia di Pavia, in possesso di 230 grammi di marijuana ed è stato denunciato. Il giovane, un cittadino ucraino, è stato controllato dalla polizia mentre era in compagnia di una ragazza italiana di 25 anni, residen

In via Garibaldi a Messina - alle ore 20 circa - ha preso fuoco una lampada della pubblica illuminazione : 10 novembre 2018 - Intorno alle ore 20 odierne, in via Garibaldi a Messina, nei pressi di piazza Fulci, ha preso fuoco una lampada della pubblica illuminazione posta in cima ad un palo in ferro. Sul ...

Maltempo Sicilia : ripreso gran parte traffico ferroviario : Sono concluse le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria dagli oltre 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e dal personale delle ditte appaltatrici, al lavoro da ieri mattina a causa del Maltempo. Questa la situazione alle 18; Linea Palermo – Agrigento. Riattivata alle 17.30 la circolazione ferroviaria con precauzionale riduzione di velocita’ fra Lercara Diramazione e Acquaviva e fra ...

Pavia - inseguimento da film con 4 feriti : preso il primo fuggiasco : Dopo 3 giorni di indagini arrestato un 24enne: l'auto rubata sulla quale viaggiava dopo una fuga a 200 km l'ora era uscita di strada scontrandosi con un'altra auto e travolgendo un'anziana in bicicletta

Taranto - ArcelorMittal ha preso il controllo dell’Ilva : «Al via il nuovo polo industriale» : A seguito della chiusura della transazione, si legge in una nota della società, ArcelorMittal ha ora assunto il pieno controllo direzionale del più importante stabilimento italiano che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell’acciaio

Spari e paura a via Chiatamone - preso il presunto autore della stesa : Nelle prime ore della mattinata odierna, all?esito di indagine coordinata dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, coordinata dal Procuratore Aggiunto Rosa Volpe e dal...

Andrea Vianello - lo share disastroso per la prima di Rabona : 'preso a calci' : L'esordio su Raitre per l'ex direttore di rete, Andrea Vianello , è stato un discreto disastro. Il suo programma sul calcio, Rabona, ha registrato appena il 2,2%. Come suggerisce Dagospia: preso ...

Sorpreso a rubare pluviali da un palazzo - identificato e denunciato : Nei guai finisce un reggiano di 48 anni. Un giovane cerca di farlo desistere ma lui risponde: Mi servono i soldi. So a chi venderli

Pavia : controlli antidroga in una scuola - studente sorpreso con hashish : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Si allarga a tutta la Lomellina l’attività di controllo dei carabinieri della compagnia di Vigevano finalizzata al contrasto dei reati di spaccio di stupefacenti nell’ambito degli istituti scolastici e dei centri di aggregazione giovanile, nell’ambito dell’operazione Sc

Maltempo Sardegna - l’impressionante viaggio di bus e camion sulla statale allagata. Il video ripreso da un passeggero : La situazione drammatica della statale 195 nei pressi di Capoterra ripresa da un passeggero di un bus. Il comune sardo è uno dei più colpiti dal Maltempo che ha imperversato il cagliaritano L'articolo Maltempo Sardegna, l’impressionante viaggio di bus e camion sulla statale allagata. Il video ripreso da un passeggero proviene da Il Fatto Quotidiano.

Questa mattina da Mozia ha preso il via il Cammino dell'Antica Trasversale Sicula : Questo sicuramente crea economia come è accaduto per il più famoso Cammino di Santiago, valorizzando tutti quei luoghi quest'anno ha accolto oltre 2 milioni di visitatori e sono convinto che da qui ...

Pavia : sorpreso con oltre 300 grammi di droga - arrestato : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - E' stato sorpreso con oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti, fra cocaina, hashish e marijuana. Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Casorate Primo, in provincia di Pavia. Il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto e, a seguito d