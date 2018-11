Guida autonoma | il primo taxi senza conducente arriverà a dicembre

Ford - Con Walmart e Postmates per le consegne a Guida autonoma : La Ford in accordo con Walmart e Postmates sperimenta le consegne di generi alimentari con veicoli a guida autonoma. Dopo altre collaborazioni avviate con aziende nazionali e locali per studiare il trasporto delle merci con tale tecnologia, lOvale Blu testa negli Usa la consegna a domicilio di prodotti freschi e di altri articoli venduti al dettaglio. La collaborazione. La Casa automobilistica e Walmart, il colosso della grande distribuzione, ...

Guida autonoma - Waymo - a dicembre il primo servizio di robotaxi : Waymo, la costola i Google dedicata allo sviluppo della Guida autonoma, avrebbe in programma di lanciare nelle prossime settimane il suo primo servizio di ride hailing driverless. I robotaxi opereranno con un marchio totalmente inedito che andrà a scontrarsi nel futuro mercato dei trasporti senza conducente con rivali del calibro di Uber. Negli scorsi mesi Waymo ha già avviato un servizio di taxi autonomi a Mountain View, dove ha sede il ...

Volvo : il concept elettrico a Guida autonoma 360c protagonista a Focus Live : Focus Live si svolge presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano nelle giornate 8-11 Novembre.

Guida autonoma - elettriche - car sharing. Cina leader - Italia fanalino di coda : Auto che si Guidano da sole? Che inquinano poco o niente? Che si usano ma non si possiedono? Gli addetti ai lavori scommettono sulla Automotive Revolution. Tranquilli, arriverà. Quando, però, non si sa. Perchè, dati alla mano, la rivoluzione avanza ma pianino, soprattutto in Italia. A dirlo sono i risultati dell’”Automotive Disruption Radar” (che sarebbe un Osservatorio sull’evoluzione dell’auto) numero 4. Nel 2017 gli esperti ...

Guida autonoma - quale futuro " : Tra workshop e convegni dell'universo automotive e a tutto quello che ruota attorno all'economia circolare e alla mobilità green, prosegue a pieno ritmo il calendario delle attività in programma a Città Sostenibile l'innovativo padiglione di Key Energy ed Ecomondo alla fiera di Rimini. ...

Uber vuole riprendere i test su strade pubbliche con auto a Guida autonoma : E’ ormai da diversi anni che si parla di automobili a guida autonoma. Una tecnologia che sta raccogliendo sempre più interesse da parte di colossi dell’hi-tech e grandi produttori che hanno scelto di investire importanti risorse nello sviluppo del settore. Google, che ha dato vita alla società Waymo, è stata la prima a credere nella guida autonoma, realizzando una tecnologia in continua evoluzione grazie ai dati raccolti durante i ...

Duckietown - le Olimpiadi della Guida autonoma con le paperelle – VIDEO : Che ci fanno delle papere a bordo di mini-taxi a guida autonoma? Nulla, tranne farsi trasportare da un punto all’altro della “loro” città, la Duckietown. No, non stiamo dando i numeri, parliamo piuttosto della finale delle gare olimpiche per le auto a guida autonoma che si terranno il prossimo venerdì 7 dicembre a Montreal, in occasione della più importante conferenza sull’intelligenza artificiale, la Conference and Workshop on ...

Renault-Nissan - investimenti in Cina per Guida autonoma. Alleanza punta su WeRide.ai per sviluppo auto livello 4 : PECHINO - Renault-Nissan-Mitsubishi e WeRide.ai incrementeranno la loro presenza nei servizi dei veicoli a guida autonoma in Cina. Alliance Ventures, il fondo corporate di venture capital di...

Flotte di droni in volo per trovare gli escursionisti dispersi - la tecnologia arriva dalle auto a Guida autonoma : I droni saranno preziosi anche per la ricerca di escursionisti dispersi nelle foreste. Un’altra dimostrazione di quanto possa essere utile questa tecnologia relativamente nuova, che facendo a meno del GPS riesce a esplorare il terreno nascosto dalle chiome degli alberi di una fitta foresta. In queste situazioni, infatti, il navigatore satellitare è inservibile, e individuare escursionisti che si sono persi diventa un processo lungo e ...

Guida autonoma - Uber attende il via libera per riprendere i test : A sette mesi di distanza dal tragico incidente di Tempe, a seguito del quale era stato sospeso il programma di test dei veicoli a Guida autonoma, Uber è pronta a far ripartire i collaudi sulle strade di Pittsburgh. L'azienda americana ha richiesto allo stato della Pennsylvania i permessi necessari per avviare i test delle tecnologie driverless su strade aperte al traffico, presentando della documentazione che illustra tutti i miglioramenti ...

Uber ci ripensa : si torna sul progetto di auto a Guida autonoma" : ... in Arizona, dove morì Elaine Herzberg, 49 anni, mentre attraversava una strada buia fuori dalle strisce pedonali, ha scosso il mondo . Ma è stata la stessa polizia a diffondere il video dove si vede ...

Guida autonoma - Con Steer l'auto cerca parcheggio da sola : " la tua auto che deve trovare parcheggio, non tu". Questo è il motto della Steer, una startup del Maryland che ha creato un sistema che permette di scendere dall'auto e lasciarle cercare un posteggio in totale autonomia. Mentre tutti i principali costruttori stanno puntando alla Guida autonoma, la Steer ha deciso di concentrare i propri sforzi in quello che per molti è un problema quotidiano: la ricerca dei parcheggi. Combinando le ...

Guida autonoma - Anche la Volkswagen si allea con Baidu : La Volkswagen ha annunciato di voler entrare a far parte del consorzio Apollo, creato dalla cinese Baidu per velocizzare lo sviluppo della Guida autonoma. Il principale motore di ricerca della Cina ha infatti realizzato insieme a 130 partner una piattaforma open source completa di tutto, dai sensori al software fino ad arrivare ai prototipi per collaudare le nuove tecnologie. Oltre a diventare uno dei marchi più importanti dell'intera ...