GRANDE FRATELLO VIP 2018 Lory Del Santo | Jane Alexander e le domande difficili

GRANDE FRATELLO Vip - Ivan Cattaneo scoppia a ridere e non trattiene la pipì - Video : I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e succede che in una serata di goliardia, Ivan Cattaneo si lascia andare un po' troppo all'euforia al punto da non contenersi e arrivare a farsi la pipì addosso. Tutto questo è successo nelle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia, dove i concorrenti stanno vivendo queste ultime settimane in attesa di arrivare al gran finale di questa terza stagione che chiuderà i battenti ai ...

Martina in lacrime al Grande Fratello Vip: nostalgia per la famiglia Oggi è giornata di news sul Grande Fratello Vip, e quando si tratta di aggiornarvi non ci lasciamo sfuggire proprio nulla. Anche quando si tratta di concorrenti che purtroppo non hanno fatto molto parlare di sé nella casa. Di chi parliamo? No, non di […]