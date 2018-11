Gp Valencia | Marquez ancora favorito

MotoGP - GP Valencia 2018 : Marc Marquez obiettivo Tripla Corona - Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : si attendono risposte : Ultimo weekend della stagione per i centauri del Motomondiale 2018. I giudizi sono stati emessi nella loro quasi totalità: Marc Marquez e la Honda campioni del mondo in MotoGP. Quasi perché un altro titolo deve essere assegnato, ovvero quei dei singoli team, e in questo senso la squadra di Marquez ha concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso avendo 39 punti sulla Yamaha Factory Racing. E così, Marc, laureatosi per la settima volta in ...