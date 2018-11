GOVERNO NO TAV? Il Sì travolgerà l' Appendino | M5s e Travaglio

L'Ue avvisa il GOVERNO : "Decidetevi o taglieremo i fondi per la Tav" : Il governo italiano rischia di perdere i fondi europei destinati alla Tav per via dei troppi rinvii e ritardi. Il portavoce della Commissione europea responsabile del dossier trasporti, Enrico Brivio, ha detto che “ogni ritardo nella implementazione del progetto sulla Tav rischia di comportare una r

Rete via con l'aiutino del GOVERNO Tim - il piano Altavilla con Mediaset : Mentre nei prossimi cinque giorni il consiglio di amministrazione di Tim dovrà nominare un nuovo amministratore delegato dopo aver dimissionato Amos Genish, spuntano le prime indiscrezioni sulle prossime mosse del gruppo ispirate dal socio Elliott Segui su affaritaliani.it

Tav - Chiamparino : 'Se il GOVERNO si sfila siamo pronti a farla noi' : "Se malauguratamente il governo dovesse bloccare la Tav, noi siamo pronti a lavorare con le Regioni limitrofe per prenderne in carico la realizzazione". Lo ha detto il presidente della Regione ...

Il GOVERNO francese : "La Tav si deve fare" Toninelli fugge dal retro : Prima scappa dal retro per evitare i giornalisti. Poi scrive una nota per sostenere che la Francia si sarebbe allineata al rinvio sine die della Tav chiesto dal governo italiano. Peccato che sia il ...

Maltempo - Confagricoltura : “Sugli alberi il GOVERNO convochi un tavolo” : “Occorre aprire un confronto operativo tra istituzioni centrali e regionali e mondo imprenditoriale per definire una strategia di medio e lungo periodo sia sulla produzione del materiale utile alla forestazione delle aree colpite che sulla valutazione delle operazioni da pianificare nelle citta’ per una corretta riqualificazione del patrimonio arboreo urbano ormai esaurito e da rinnovare”. Lo chiede, in una nota, il presidente ...

Le 7 'madamin' del Sì Tav dopo aver sfidato il GOVERNO chiedono di incontrare Mattarella : Del resto, ha spiegato su Repubblica, "noi abbiamo creato nella rete quel corpo intermedio di mediazione degli interessi e di proposta di strategie che la politica degli ultimi anni, non solo quella ...

La Tav Torino-Lione è ormai nel GOVERNO un test su chi comanda : Tra le mille proteste dei No Tav e la grande manifestazione di Torino dei Sì Tav, in attesa della tanto celebrata analisi costi-benefici, nella disinformazione generale sullo stato d'avanzamento dei lavori e sui rapporti fra Italia e Francia, sulla Torino-Lione si gioca nel Governo il test su chi comanda davvero.Se le parole di ieri di Matteo Salvini non fossero state sufficientemente chiare - "sono sempre per finire un lavoro che si ...

Tav - Conte : "Saprò ascoltare TorinoNon siamo il GOVERNO del no" : "Sicuramente va ascoltata l'opinione di questi cittadini che sabato, in modo educato e composto, hanno sfilato per esprimere il loro giudizio. A breve si concluderà la valutazione costi-benefici che stiamo effettuando al fine di pervenire alla decisione finale migliore per i cittadini". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Stampa', a proposito della questione Tav Segui ...

Tav - il commissario Foietta : 'Al GOVERNO un dossier per una scelta senza pregiudizi' : Una serie di documenti con dati tecnici sul Tav sarà inviata tra lunedì e martedì al governo perché 'possa prendere una decisione nell'interesse del Paese senza pregiudizi'. E' quanto ha confermato a ...

Tav - Sala : 'Se ogni GOVERNO cambia idea sulle grandi opere - non se ne farà nessuna' : Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene nel dibattito sulla Tav esprimendo 'amarezza' per la decisione del governo di rimetterne in discussione la realizzazione: 'Se ogni governo può cambiare ...

Tav - Delrio incontra imprese e sindacati : “Con no a infrastrutture - il GOVERNO blocca la crescita del Paese” : “Senza le infrastrutture l’Italia non crescerà”. Questa mattina a Torino il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, insieme al presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha incontrato parlamentari, sindacalisti e industriali favorevoli al Tav. “Si parla di cinque miliardi di appalti pronti a partire che sono in ritardo”. L'articolo Tav, Delrio incontra imprese e sindacati: “Con no a infrastrutture, il governo blocca la crescita del ...

Casalino - Faraone (Pd) al ministro Fontana : “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il GOVERNO che non lo manda a casa” : Durante il Question time al Senato, Davide Faraone, del Partito democratico, si è rivolto al ministro della Famiglia e della Disabilità, Lorenzo Fontana: “Esprimo disapprovazione e sdegno per il silenzio del ministro dopo le parole di Rocco Casalino contro le persone down”. In mattinata era circolato un video del 2004 in cui l’attuale portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermava che “i ragazzi down mi ...

Tav - la sindaca Appendino : "Mi appello al GOVERNO perché faccia presto analisi costi-benefici" : La sindaca interviene sulla petizione dei Sì Tav a quota 50mila adesioni e sulla manifestazione organizzata da gente comune prevista per sabato prossimo: "Il mio compito è ricucire, non far cambiare idea alle persone. La mia porta sempre aperta al dialogo"

Il Sì TAV a Torino è la prima forza d'opposizione al GOVERNO. Alla faccia del PD (e di FI) : Siccome la politica non conosce il vuoto, gli spazi vanno occupati per legge fisica.E siccome il Partito Democratico (che andrebbe sciolto per liberare energie a sinistra attraverso una nuova organizzazione) è impegnato da mesi nel più noioso e insipido percorso congressuale della storia, ecco che altri soggetti ne prendono il posto per andare a esercitare quella necessaria funzione democratica che si chiama opposizione.È il ...