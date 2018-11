Governo Lega-M5S | i 15 dissidenti grillini che possono farlo cadere | nomi e cognomi

Governo e Lega A - prove d’intesa su scommesse - sicurezza e diritti Tv : Miccichè e Giorgetti si sono incontrati per discutere le misure previste dall'Esecutivo che riguardano il settore calcistico. L'articolo Governo e Lega A, prove d’intesa su scommesse, sicurezza e diritti Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Antonio Tajani : 'Il Governo M5S-Lega strilli di meno - per contare in UE serve ben altro' : Intervistato da Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il forzista Antonio Tajani, numero due del partito di Silvio Berlusconi, ha fatto il punto della situazione sulla manovra finanziaria del Governo Conte che, ad oggi, per il suo via libera, non trova ancora il consenso e l'approvazione da parte della Commissione Europea. A questo proposito, l'ex Commissario europeo per l'industria e per l'imprenditoria ha difeso le posizioni ...

Bcc - emendamento Lega per eliminare obbligo di adesione ai gruppi unici. Ma Governo resta cauto : “Ragioniamo” : Stravolgere la riforma sulle banche popolari varata dal governo Renzi nel 2015 con l’eliminazione, de facto, dell’obbligo di adesione delle Bcc ai gruppi unici. Lo prevedono gli emendamenti al Dl fiscale della Lega, depositati in commissione Finanze del Senato, secondo cui le “banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale”. Tuttavia ...

Sondaggi - per Swg la Lega cresce mentre M5s cala. Consenso per il Governo al 59 - 1% : La Lega sale e il M5s scende nelle intenzioni di voto. Se solo ieri l’istituto Ixè segnalava che il Carroccio “è uscito dal trend di crescita” e scende sotto il 30%, oggi il Sondaggio Swg dà un quadro diverso e segnala un +1,3 per cento di consensi (dal 30,4 al 31,7 per cento) nell’ultima settimana per Matteo Salvini e i suoi. Concordi entrambe le rilevazioni invece nel notare un calo del Movimento 5 stelle: secondo Swg i ...

Sondaggi - chi scende e chi sale dopo 5 mesi di Governo Lega-M5s : Pd e 5 Stelle non riescono ad invertire la rotta, bene Forza Italia. Che cosa ci dicono gli ultimi Sondaggi

Tunisia - le misure antiterrorismo del Governo sono illegali e arbitrarie : In un post di due settimane fa, avevo segnalato un rapporto di Amnesty International sulle cosiddette misure S17, introdotte nel 2013 dal governo della Tunisia nell’ambito di un piano nazionale per combattere il terrorismo. Sulla base delle proprie ricerche, Amnesty International aveva concluso che in molti casi quelle misure, decise dall’esecutivo senza supervisione giudiziaria, erano risultate arbitrarie e discriminatorie. La drammatica ...

Lega-M5s - la preferenza dei giudici per i grillini : così possono orientare questo Governo : Cioè che anche quando c' è la politica di mezzo i magistrati usassero testa e prudenza, mentre a volte ci pare altro. E veniamo alla sentenza sulla Lega. Bossi e Belsito sono stati condannati in ...

Oltre Torino. Perché la datadi scadenza del Governo è legata a un tema : il lavoro : L'accordo sulla prescrizione firmato giovedì scorso dalla Lega e dal Movimento 5 stelle ha fatto ritornare attuale un tema a cui i professionisti del retroscena sono particolarmente legati e che ...

Oltre Torino. Perché la data di scadenza del Governo è legata a un tema : il lavoro : L’accordo sulla prescrizione firmato giovedì scorso dalla Lega e dal Movimento 5 stelle ha fatto ritornare attuale un tema a cui i professionisti del retroscena sono particolarmente legati e che riguarda la possibilità che il governo del cambiamento cada per ragioni legate all’incompatibilità progra

Salvini a Berlusconi : con Lega al Governo Italia mai più serva : Roma, 11 nov., askanews, - 'Berlusconi parla addirittura di rischio 'dittatura' in Italia? Le lasci dire ai burocrati di Bruxelles e ai nostalgici di sinistra queste esagerazioni, l'Italia con la Lega ...

Berlusconi : 'Questo Governo cadrà - la Lega non tradirà gli elettori'. Salvini : 'Con noi nessuna dittatura' : 'Sono convinto che questo governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo governo cadrà e ...

Governo - Berlusconi : “Non durerà 5 anni - Lega non tradirà elettori. M5s contro la stampa? Anticamera di dittatura” : “Sono convinto che questo Governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo Governo cadrà e allora ci saranno due possibilità. La prima: un mandato al centrodestra che trovi i voti neccessari in parlamento per formare una maggioranza, oppure si andrà a nuove elezioni”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a margine del congresso ...

Il contratto Lega-M5s sta svecchiando la democrazia. Che questo Governo piaccia o no : I primi euroscettici sono stati i laburisti britannici. Secondo loro l’Unione europea, allora definita come il Mercato economico comune, era un’espressione neo-liberista e andava rifiutata perché avrebbe accentuato le diseguaglianze di classe. Nel Regno Unito del dopoguerra il partito laburista e i sindacati rappresentavano un fronte compatto, ultimo baluardo di un socialismo occidentale che nella seconda metà del secolo scorso sarebbe svanito. ...