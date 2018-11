Gori | sospensione idrica in 4 comuni della provincia di Napoli e Salerno

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Attraverso il proprio portale web, consultabile collegandosi al sito internet www.acqua.com, la societàS.P.A. ha annunciato una serie di disservizi dovuti ad una temporanea interruzione dell'erogazione di acqua, a causa di interventi tecnici di manutenzione, programmati da alcuni mesi, sulla rete regionale. Lainteresserà ben quattrocampanidi(Pagani e Castel San Giorgio) e di(Sorrento e Sant'Antonio Abate). Città Metropolitana diComune di Sorrento: non vi sarà fornitura d'acqua nella giornata di domani, venerdì 16 novembre 2018, a partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 18:00 nelle seguenti strade cittadine: Via San Renato, Baranica, Cesarano, Palomba, Casarlano, via Atigliana e relative traverse. Comune di Sant'Antonio Abate: il disservizio riguarderà la giornata di domani, venerdì 16 novembre 2018, a partire ...