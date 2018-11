Google Pixel 3 XL è una bomba nelle foto in notturna Merito del software

Google Pixel 3 : l’intelligenza artificiale si fa valere : Dopo la presentazione di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, la lente d’ingrandimento è stata subito posta sulle prestazioni della fotocamera, tralasciando altri particolari che potevano comunque risultare interessanti. Uno di questi è senza leggi di più...

I Google Pixel 3 nascondono alcune gesture nel menu TalkBack : Google nasconde alcune interessanti gesture per Pixel 3 e Pixel 3 XL all'interno delle funzionalità TalkBack: ecco come funzionano e come accedervi, ma non potrete utilizzarle liberamente.

La vibrazione delle notifiche rovina i video registrati col vostro Google Pixel 3? Ecco la soluzione : Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 3 XL vibrano quando arrivano notifiche durante la registrazione video, per fortuna si può rimediare facilmente.

Google annuncia Night Sight per i Google Pixel : in roll out tramite Google Fotocamera : Google Fotocamera sta per accogliere la modalità Foto notturna su tutte e tre le generazioni di Google Pixel e Pixel XL: Google fornisce alcune indicazioni sul suo funzionamento e suggerimenti per ottenere scatti incredibili.

Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro - direttamente online : Unieuro offre il Google Pixel 2 XL scontato ad un prezzo incredibile in occasione del Black Friday.

Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro in occasione del Black Friday : Unieuro offre il Google Pixel 2 XL scontato ad un prezzo incredibile in occasione del Black Friday.

Le patch di novembre per i vecchi Google Pixel sono dietro l'angolo - parola di Google : Le patch di sicurezza del mese di novembre non sono ancora pronte per Google Pixel e Google Pixel XL. Ciò nonostante Big G conferma che i lavori siano ormai nelle fasi finali e, per quanto non abbia esplicitato alcuna data su cui far riferimento, c'è ragione di ipotizzare una disponibilità ormai vicina.

Problemi di flickering e messaggi che spariscono per i Google Pixel 3 : Alcuni possessori di Google Pixel 3 lamentano Problemi di flickering del display del proprio smartphone, probabilmente legati alla feature Display Ambient.

Google Pixel 2 e Pixel 3 : scoperto un nuovo e fastidioso bug audio che emerge durante le chiamate : Anche i migliori smartphone non sono privi di problemi: Android Headlines ha appena scoperto un nuovo bug che potrebbe coinvolgere molti consumatori che […]

Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 3 XL si surriscaldano in fase di caricamento : Un anno dopo i problemi riportati dagli smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL, anche i proprietari dei gadget made in Google di terza generazione hanno i loro grattacapi. Come riporta 9to5Google infatti i primi acquirenti dei promettenti Pixel 3 e Pixel 3 XL di Google si stanno ritrovando ormai da diversi giorni per confrontarsi su un problema non di poco conto: un surriscaldamento che colpirebbe un numero ristretto di dispositivi in fase di ...

Pixel 3 e Pixel 3 XL : Google non è ancora in grado di ripararli : Google ha appena lanciato una nuova generazione di dispositivi, i Pixel 3 e Pixel 3 XL, che però sono afflitti da vari difetti che l'azienda di Mountain View ha promesso di risolvere con degli aggiornamenti.

L'ultimo problema dei Google Pixel 3 riguarda il surriscaldamento durante la ricarica wireless : Alcuni Google Pixel 3 giunti ai proprietari hanno mostrato dei problemi di surriscaldamento durante la ricarica, a volte davvero eccessivo

In preperazione due Google Pixel di fascia media? Ipotesi per inizio 2019 : Cosa ne direste di un eventuale Google Pixel di fascia media? Era il mese di giugno quando sono iniziate a circolare delle strani voci a riguardo, suggerendo anche il nome in codice di uno pseudo smartphone che avrebbe lanciato il colosso di Mountain View tra i produttori di dispositivi middle-range: Bonito, alimentato dal processore Snapdragon 710. Tali voci hanno trovato ulteriore conferma da quanto scovato nel codice più recente dell'APK ...