Golf | European Tour 2018 | Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del DP World Tour

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto e Pavan decimo dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due possessori del primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman, In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf - European Tour 2018 : a Dubai per chiudere la stagione. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood duellano per vincere la Race : Li hanno chiamati “Moliwood” lungo tutta la Ryder Cup, dopo che hanno messo in ginocchio chiunque si sia presentato davanti a loro in coppia. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, adesso, da compagni di squadra e autentici idoli della folla di Parigi diventano rivali, ammesso che il termine abbia un senso pratico. Saranno loro, infatti, a giocarsi la vittoria della Race to Dubai nell’ultimo torneo dell’anno, il DP World ...

Golf - Qualifying School dell’European Tour : perde terreno Manassero - bene Bergamaschi : Golf – A Tarragona in Spagna tiene Guido Migliozzi e perde terreno Matteo Manassero Filippo Bergamaschi, 19° con “meno 10” è risalito di 14 posizioni nella finale della Qualifying School dell’European Tour. che si sta svolgendo sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lakes Course par 71), a Tarragona, in Spagna. Lo score fa riferimento al par essendo differenti quelli dei due campi. Altri due italiani in gara: Guido ...

Golf - European Tour 2018 : Lee Westwood vince il Nedbank Golf Challenge con uno strepitoso ultimo giro. 11° Pavan - 27° Paratore : Lee Westwood è tornato ed è il vincitore in grande rimonta del Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player a Sun City, Sudafrica, con un ultimo, spettacolare giro in -8 che gli regala un -15 complessivo. A quarantacinque anni, dopo tre stagioni senza vincere un torneo, l’inglese aggiorna il suo record di vittorie sul Tour europeo portandole a 24, diventando ottavo solitario in questa particolare classifica, che vede il grande e compianto ...

Golf – Qualifying School dell’European Tour : Bergamaschi bene all’avvio - Manassero e Migliozzi a metà classifica : Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Filippo Beramaschi protagonisti della finale della Qualifying School dell’European Tour Sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lake Course par 71), a Tarragona in Spagna, è iniziata la finale della Qualifying School dell’European Tour. La classifica fa riferimento al par essendo differenti quelli dei due campi. Tre gli italiani in campo. Filippo Beramaschi, 33° con “meno 4” (67, LC), Matteo ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia allunga nel terzo giro del Nedbank Golf Challange. Pavan e Paratore scivolano indietro : Sergio Garcia prova l’allungo nel terzo giro del Nedbank Golf Challange. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica) il fuoriclasse spagnolo è sempre al comando dopo 54 buche con uno score complessivo di -10. Garcia, che domani proverà a conquistare il suo primo torneo delle Rolex Series, ha chiuso il terzo round in 71, come nella giornata di ieri, con tre birdie e due bogey. Avversario diretto dell’iberico sarà ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia sempre davanti al Nedbank Golf Challenge. Ottavo Andrea Pavan - bene Paratore : Il secondo giro del Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player vede Sergio Garcia controllare senza particolari problemi la situazione. Lo spagnolo, dopo un grande primo giro concluso otto colpi sotto il par 72 del percorso di Sun City, si conferma al comando del torneo dopo aver impiegato 71 colpi per finire il secondo giorno: il suo totale è dunque di -9. Balza al secondo posto, con un -5 di giornata e -8 complessivo, il sudafricano Louis ...

Golf – Finale Qualifying School European Tour : tre italiani in gara : Finale Qualifying School European Tour con Manassero, Bergamaschi e Migliozzi Matteo Manassero, ammesso di diritto, Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi, promossi allo Stage 2, partecipano alla Finale della Qualifying School dell’European Tour che si svolge sul percorso del Lumine GC di Tarragona, in Spagna, dal 10 al 15 novembre. Si gioca sulla distanza di 108 buche: i primi 25 classificati avranno la ‘carta’ per l’European Tour 2019 ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia nettamente al comando dopo il primo giro del Nedbank Golf Challange : Si è concluso il primo giro del Nedbank Golf Challange 2018, penultima tappa delle Rolex Series e ultimo appuntamento disponibile per conquistare l’accesso al DP World Championship di Dubai della prossima settimana. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica), lo spagnolo Sergio Garcia si è portato nettamente al comando con uno strepitoso giro in 64 colpi (otto birdie e nessun bogey). Il fuoriclasse iberico, che ...

Golf - European Tour 2018 : Rory McIlroy guida l’entry list del Nedbank Golf Challenge. Presenti anche Pavan e Paratore : Il Nedbank Golf Challenge, che si gioca a Sun City, in Sudafrica, rappresenta l’ultimo appuntamento del Tour europeo prima del DP World Tour Championship di Dubai, al quale accedono i primi sessanta giocatori nella classifica della Race to Dubai, dove comanda con ampio margine Francesco Molinari (che però rivedremo direttamente negli Emirati Arabi Uniti) e in cui si trova anche Andrea Pavan, che è in trentaduesima posizione. Il torneo ...

Golf – Qualifying School dell’European Tour : Migliozzi e Bergamaschi in finale : QS EuroTour Stage 2: Migliozzi e Bergamaschi approdano in finale Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi hanno superato lo Stage 2 della Qualifying School dell’European Tour e sono stati ammessi alla finale che avrà luogo al Lumine GC di Tarragona, sempre in Spagna, dal 10 al 15 novembre. Si giocherà sulla distanza di 108 buche e i primi 25 classificati avranno accesso all’European Tour 2019. Lo Stage 2 si è svolto su quattro percorsi ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose vince il Turkish Airlines Open e torna n.1 al mondo. Haotong Li sconfitto al playoff : Un ultimo giro ricco di emozioni al Turkish Airlines Open 2018. Justin Rose e Haotong Li hanno messo in scena un duello appassionante per il quale non sono bastate le 72 buche del percorso del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya. Il britannico ha avuto la meglio sul Golfista cinese al playoff riuscendo ad uscire con un par dall’insidiosa buca 18, a differenza dell’avversario incappato in un bogey. Doppia soddisfazione per ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li sale al comando dopo il terzo giro del Turkish Airlines Open. Più indietro Pavan e Paratore : Si allunga la classifica nel terzo giro del Turkish Airlines Open 2018. Sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, il cinese Haotong Li si porta in testa grazie ad un giro straordinario chiuso in 66 colpi. Il 23enne cinese, già due vittorie sullo European Tour, ha messo a segno ben sei birdie (cinque nelle prime nove buche) e un eagle (alla 10), senza commettere alcuna sbavatura. Domani Li partirà con tre colpi di vantaggio ...

Golf - European Tour 2018 : al Turkish Airlines Open s’invola in testa Justin Rose. Risale moltissimo Paratore - scende Pavan : Justin Rose è al comando del Turkish Airlines Open di Antalya, terzultimo torneo dell’European Tour 2018. L’inglese, come ieri, ha girato in 65 colpi sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort dell’ottava più popolosa città turca, ponendo un marchio d’autore sulla propria prestazione odierna col birdie alla buca 18. A inseguire il vincitore degli US Open 2013 c’è un terzetto formato dai connazionali Danny ...