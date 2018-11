God Eater 3 | svelati filmato di apertura del gioco e molto altro ancora

God Eater 3 : Nuovi dettagli di gioco : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rivelato oggi Nuovi dettagli sulla storia, alcune caratteristiche di gioco e un nuovo personaggio del prossimo GOD EATER 3. GOD EATER 3: Nuovi dettagli da Bandai Namco Dopo la distruzione della loro casa, in GOD EATER 3 i protagonisti vengono salvati dall’equipaggio di un Ash Crawler chiamato Chrysanthemum. Gli Ash Crawler servono come navi di supporto per i GOD EATER e sono ...

Annunciata la data di uscita di God Eater 3 : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che God Eater 3 sarà disponibile dall'8 febbraio 2019 per PlayStation 4 e PC Digital.Insieme alla data di uscita, è stato anche svelato un nuovo trailer che aggiunge nuovi dettagli alla storia.In un mondo devastato dagli Aragami, orrende creature che vivono solamente per distruggere e divorare, gli Adaptive God Eater sono obbligati a combattere per difendere le speranze dell'umanità.Read ...

God Eater 3 arriverà in occidente all'inizio del 2019 : Bandai Namco ha confermato che God Eater 3 sarà lanciato negli Stati Uniti e nel Regno Unito all'inizio del 2019.Come segnala Videogamer, il publisher ha confermato che il sequel arriverà in Giappone poco prima, il 13 dicembre, e ha pubblicato un nuovo trailer che potete vedere qui in basso.Una data di rilascio specifica deve ancora essere annunciata per la versione occidentale di God Eater 3.Read more…