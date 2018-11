Gli Eagles | «Tutti a Desio Per l' orgoglio e per la storia»

Nuovo album per Gli Eagles of Death Metal : il titolo è un insulto di Axl Rose alla band : Ci sono band che fanno dell'ironia un proprio marchio di fabbrica, e certamente tra queste possiamo annoverare gli statunitensi Eagles of Death Metal: la band infatti sta per pubblicare un Nuovo disco in cui sono raccolte cover e reinterpretazioni di brani famosi. A suggellare l'album il titolo molto curioso, trattasi infatti di un insulto fatto da Axl Rose, cantante dei Guns N'Roses, alla band, durante un concerto nel 2006: Allora, vi sono ...