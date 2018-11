Giovedi 15 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - giovedì 15 novembre 2018. Su Rai1 «L’Allieva 2» : Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Il passaggio: Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 15 novembre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 15 novembre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 15 novembre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 15 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 15 novembre 2018: Adele Picardi (Sara Ricci) si sta occupando ancora della ristrutturazione di casa Poggi, ma continua a temere che il marito Manlio (Paolo Scalondro) scopra tutto da un momento all’altro… Vera Viscardi (Giulia Schiavo) mette Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) davanti a un difficile aut-aut. Intanto Elena (Valentina Pace) non sa se può pienamente ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 15 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 15 novembre 2018: Alla Villa, Donna Francisca è sparita lasciando Raimundo nell’ansia e nella sofferenza. Oltre all’Ulloa, anche Mauricio vorrebbe fare qualcosa… Emilia, stranamente, chiede a Tiburcio di farle imparare il tiro al bersaglio col pugnale… Julieta è stata arrestata, ma nessuno ne conosce il motivo: lo sa soltanto Meliton, che però non intende rivelare niente a ...

EuroBasket Women 2019 Qualifiers - Italia-Svezia il 21 novembre a La Spezia. Giovedì alle 12.00 la conferenza stampa in Comune : Interverranno il Presidente della FIP Giovanni Petrucci, il coach della Nazionale Femminile Marco Crespi, Raffaella Masciadri, Kathrin Ress e il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa ...

Oroscopo domani di Paolo Fox - previsioni giovedì 15 novembre : Oroscopo del domani, 15 novembre 2018: l’Oroscopo di Paolo Fox L’Oroscopo di domani di Paolo Fox, previsioni 15 novembre 2018 (tratte in parte dalla sua app). Si parte da chi è nato sotto il segno dell’Ariete: il consiglio è quello di prestare cautela perché domani sarà una giornata piuttosto faticosa e all’insegna delle conflittualità. Vivranno delle difficoltà sia in campo lavorativo sia in campo sentimentale. Toro: ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni puntata di giovedì 15 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di giovedì 15 novembre 2018: Nella puntata numero 49 a Tina (Neva Leoni) fa visita Walter Belli, un discografico che è rimasto colpito dal talento della ragazza… Tina è felice DELLE nuove prospettive discografiche, ma il suo entusiasmo durerà poco: potrà prendere parte al concorso canoro a patto che lo faccia da sola, ovvero senza l’amico Paolo (Luca Avallone)… Marta (Gloria ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2018: Thorne (Ingo Rademacher) tenta di sedurre Katie (Heather Tom) e lei, rimasta molto delusa dall’abbandono di Wyatt (Darin Brooks), sembra lasciargli una porta aperta… Ridge (Thorsten Kaye) invita Liam (Scott Clifton) al perdono e cerca di convincerlo a non gettare via inutilmente del tempo prezioso, come invece hanno fatto lui e Brooke (Katherine Kelly ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 15 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto. Nel Lazio tempo in prevalenza stabile per tutto l’arco della giornata con cieli poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per domani 15 novembre 2018 Cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto; nubi sparse anche in serata. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni per ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2018 : anticipazioni puntata 584 di Una VITA di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2018: Il terremoto non provoca alcun danno e così gli abitanti di Acacias si riprendono in tempi brevi dallo spavento e continuano a organizzare la processione. Blanca ha il sospetto che sua madre Ursula nasconda qualche segreto importante in una valigetta e intende venire a capo della faccenda; intanto la ragazza è sempre più vicina a Samuel aumenta e i due si baciano ...

SALONE D'ONORE - Visitabile da giovedì 15 novembre. L'inaugurazione martedì 20 novembre alle 9.30 : In Municipio la mostra sugli 'Sport nell'Europa in guerra , 1936-1948, ' 13-11-2018 / Giorno per giorno Una mostra fotografica dedicata a "Sport, sportivi e giochi olimpici nell'Europa in guerra , 1936-1948, " quella che verrà allestita da giovedì 15 novembre 2018 nel SALONE D'ONORE del Municipio , piazza Municipio 2, . La mostra - a ...

VIABILITA' E SICUREZZA STADIO - Giovedì 15 novembre in occasione della partita allo Stadio comunale Paolo Mazza : Provvedimenti di viabilità relativi all'incontro di calcio Italia-Inghilterra 13-11-2018 / Giorno per giorno In occasione della partita Italia-Inghilterra Under 21 che si terrà Giovedì 15 novembre ...

Grande Fratello VIP 2018 - nuova puntata infrasettimanale giovedì 22 novembre : Quest'anno Canale5 vuole abbondare di Grande Fratello VIP nella sua programmazione settimanale con puntate infrasettimanali sparse nell'arco della terza edizione, il tutto incurante della spietata controprogrammazione che si è concentrata nella prima serata del giovedì. Un giorno ormai paragonato ad una Grande piazza del mercato generalista per un pubblico sempre più spalmato fra i live show di X Factor 12, La TV delle ragazze su Rai 3, ...

Grande Fratello Vip 2018 : salta Giovedi 15 novembre - torna il 22. Cosa ci riserverà il reality di canale 5? : Grande Fratello Vip 2018: salta la puntata “speciale” di giovedì 15 novembre ma torna il giovedì successivo, il 22 novembre. Grande Fratello Vip torna per un doppio appuntamento giovedì 22 novembre 2018 Tra rese dei conti, eliminazioni e ingressi inaspettati, la terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini prosegue la sua corsa fino alla finale che è prevista per i primi di dicembre. Alcuni rumors danno la ...